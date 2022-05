El delegado presidencial Provincial de Arauco, Humberto Toro, aseguró que una persona murió tras no poder ser atendida luego de sufrir un atropello en la comuna de Cañete, región del Bío Bío, ya que una ambulancia no pudo llegar al sitio del suceso por un bloqueo de ruta.

Humberto Toro, delegado presidencial Provincial de Arauco, denunció que una persona murió a causa del bloqueo de rutas en la comuna de Cañete, región del Bío Bío, luego que una ambulancia no pudiese llegar a atenderlo tras ser atropellada, esto a solo tres días de la entrada en vigencia del Estado de Excepción.

En conversación con CNN Chile, Toro sostuvo que “lamentablemente, anoche una persona falleció en Antiquina porque fue atropellada por un miembro de la comunidad indígena del sector. El auto arrancó y quedó allí en la carretera”.

“Me empezaron a llamar los dirigentes de las comunidades y no pudimos hacer ingresar la ambulancia porque un grupo de vándalos, delincuentes, detuvo a la ambulancia en el sector de Antiquina, no dejándola pasar, y esta persona falleció“, agregó.

La autoridad no se detuvo allí, manifestando que “esto no es posible soportarlo en la provincia de Arauco (…) Cuando uno escucha a estos delincuentes de que hacen todo esto en función de la causa mapuche, de un territorio liberado, en realidad lo que hicieron ayer precisamente es que un miembro de la comunidad mapuche falleció porque la ambulancia no pudo ingresar”.

“A conocimiento incluso que la ambulancia venía con sus balizas y que sabían que había una persona atropellada en el lugar, impidieron el paso”, expuso Toro.

Humberto Toro no se detuvo allí, aseverando que “estos grupos no representan ninguna causa, no representan ninguna voluntad de la provincia de Arauco y no representan al pueblo mapuche, entonces la tarea que nos han encomendado es tenemos que volver a instalar las mesas territoriales con las comunidades mapuche”.

A ello, sumó que “en los últimos cuatro años, lamentablemente, las mesas territoriales mapuche desaparecieron, no están articuladas, por lo tanto no hay vocerías de las comunidades positivas, porque no están organizadas, porque las dejaron solas, bajaron la inversión y todo, por lo tanto las vocerías negativas, estos voceros que son los delincuentes, empezaron a ganar la pleitesía de hablar en nombre del pueblo mapuche”.