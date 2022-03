Estudiantes de la Universidad de San Sebastián de Concepción, en la región del Bío Bío, denuncian ser víctimas de recurrentes y violentos asaltos en las cercanías del ingreso a la sede de la laguna Las Tres Pascualas. La casa de estudios y el municipio aseguran que existen medidas desde enero.

Los delitos comenzaron apenas los estudiantes retornaron a clases, especialmente en las proximidades de las estaciones de servicio Shell y Copec, en la avenida Paicaví al llegar a Bulnes.

Los asaltos, muchos con cuchillo, se han registrado también por el acceso que la universidad posee por calle Lientur.

“Cerca de la bencinera asaltaron a una niña que iba con un grupo de personas durante el día (…) Han avisado gente que acá afuera que la han asaltado, les han robado la mochila y son tipos que acá mismo andan pidiendo plata y asaltando”, aseguraron algunas estudiantes.

Los casos preocupan a la universidad, explicó Claudio Concha, director de Administración de la USS.

“Estamos en conocimiento que han ocurrido hechos que afectan la seguridad del orden público en el sector (…)Los hechos nos llevaron al mes de enero realizar acciones preventivas coordinadas con Carabineros y Seguridad Ciudadana y el municipio de Concepción, lo que ha generado operativos en el cuadrante del eje Paicaví, entre las calls Bulbes y Juan de Dios Rivera”, afirmó.

La directora de seguridad pública de la Municipalidad de Concepción, Daisy Cárdenas, también aseguró que desde enero han desplegado fiscalizaciones y controles en conjunto con Carabineros en Paicaví, desde Los Carrera hasta Manuel Rodríguez aproximadamente.

“Patrullajes mixtos, control de identidad permanentes y fiscalización (…)Coordinamos la limpieza de la laguna Tres Pascualas que colinda con copec, por problemas de seguridad que fueron reportados (…)”, explicó.

Los delitos no se detienen

Pese a las acciones declaradas por las autoridades, los estudiantes que diariamente deben transitar por dicho trayecto aseguran que los delitos siguen ocurriendo.

En conversación con Radio Bío Bío, muchos de ellos declararon sentir una constante sensación de inseguridad y miedo, y que incluso se están movilizando para que la casa de estudios implemente guardias en las puertas.

“Estamos con harto miedo, por ejemplo en mi caso yo salgo a las 19:00 horas, tengo que salir sola y nadie me asegura que no me van a asaltar a la salida”, lamentó la estudiante.

Otro estudiante dio cuenta del intento de robo del vehículo que sufrió uno de sus compañeros en calle Lientur.