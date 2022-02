"Ya no confío en este Gobierno, demostraron ser unos ineptos en materia de seguridad pública", afirmó el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, tras el homicidio de un joven registrado la tarde del jueves en pleno centro de Concepción. La autoridad acusó a los representante del Ministerio del Interior en la zona de no hacer su trabajo y de tener abandonada a la región.

El gobernador Rodrigo Díaz criticó en duros términos al Gobierno en ejercicio por la inseguridad y hechos de violencia que se registran en la zona, como el homicidio de un joven ocurrido el jueves en pleno centro de Concepción, en la región del Bío Bío.

El crimen ocurrió en la intersección de Freire con Aníbal Pinto, donde desconocidos le propinaron dos puñaladas en el tórax. Producto de ello, el menor de 16 años murió en la vía pública, generando conmoción en los transeúntes.

Al respecto, en conversación con Radio Bío Bío, la autoridad dijo que “es inaceptable lo que está ocurriendo en la región. Estos 4 años del Presidente (Sebastián) Piñera, que está terminando, son realmente un desastre en materia de orden y seguridad pública”.

“Tenemos dos de tres provincia de la región en Estado de Excepción Constitucional. Tenemos disparos o asesinatos de personas en distintos lugares, en Coronel, Talcahuano, San Pedro de la Paz, en Los Ángeles donde hace menos de una semana hemos tenido hechos de una violencia inusitada; y ahora otro resultado fatal, otro asesinato en el centro de Concepción”, agregó Díaz.

El gobernador aseguró que en materia de seguridad “tenemos abandonada a toda la región… es difícil imaginarse que las cosas funcionen peor. El Ministerio del Interior no funciona, el encargado de seguridad pública es un desastre. La ciudad (Concepción) además está abandonada, está sucia, cochina”.

Por ello es que hizo un llamado al próximo gobierno (de Gabriel Boric) a tomar medidas respecto al centro de Concepción y en materia de seguridad.

“No hacen su trabajo”

A juicio de Díaz el gran problema en seguridad es que “el Ministerio del Interior no está haciendo su trabajo. Las personas que son responsables del Ministerio del Interior, el delegado presidencial, el jefe del programa de Seguridad Pública, no hacen su trabajo. Hacen cualquier cosa menos las pegas (sic) del Ministerio del Interior. Por eso, desde la Asociación de Gobernadores hemos dicho que los delegados presidenciales no sirven para nada”.

“Ya no confío en este Gobierno, demostraron ser unos ineptos en materia de seguridad pública y por eso es que me atrevo a pedirle a las nuevas autoridades que hagan su tarea y si no lo hacen, volveremos a ser tan críticos como lo estamos haciendo ahora”, cuestionó.

Rodrigo Díaz aclaró que como Gobierno Regional no tienen facultades en persecución policial ni en la disposición de la dotación de efectivos para el control de orden público, pero sí proveen medios para mejorar el desarrollo de dichas funciones.

