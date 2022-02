A través de un video, un joven tiktoker denunció el envenenamiento de su gato en la población Armando Alarcón del Canto en Hualpén, en la región del Bío Bío. La viralización del registro permitió establecer que no era un caso aislado y ahora el municipio local inició una investigación para establecer los hechos.

“Hola. Me llamo Corono y me mataron”. Así comienza el video con el que un tiktoker denuncia el envenenamiento de su gato y de otros felinos en la población Armando Alarcón del Canto en Hualpén, en la región del Bío Bío.

Cerca de 3 minutos dura el registro donde relata la historia de su mascota, la cual adoptó al inicio de la pandemia -de ahí su particular nombre- y que encontraron muerto el 4 de febrero en la esquina de una casa.

Su dueño, quien pidió ser llamado Asher por temas de seguridad, relató a BioBioChile que el animal llegó al sector junto a una camada de gatos. Todos habían sido abandonados. De ellos, el único que sobrevivió fue el pequeño.

“Durante los primeros tres meses en la casa presentó varios problemas y lo tuvimos que llevar al veterinario. Tenía sus controles al día, lo esterilizamos e intentamos mantenerlo indoor, pero no se podía porque tenía el hábito de salir de chico”, relató.

Aseguró que su mascota paseaba por la cuadra y eso lo dejaba tranquilo. Jamás se imaginaron lo que pasó dos años después.

Recordó que previo a la desaparición de Corono, un vecino les contó que envenenaron a sus dos gatos y que uno de ellos murió. Así que les advirtió que tuvieran cuidado, ya que en la casa de Asher habían cuatro felinos.

“Nosotros no quisimos creer que alguien estuviera envenenando gatos”, aseguró.

Pasó un tiempo y el joven se fue de vacaciones a Santiago, dejando a los gatos en la casa al cuidado del resto de la familia, pero todo cambió el 2 de febrero. “Mi mamá me llama el miércoles y me dice que el gato no aparece, hasta que el viernes 4 de febrero lo encuentran muerto en la esquina de una casa”.

Asher aseguró que el lugar donde fue hallado no era habitual para el animal y que creen que fue envenenado porque no presentaba signos de haber sido atropellado ni mordido por un perro, por ejemplo.

“Estaba inflado y con baba en la boca. El mismo día que lo encontraron lo enterraron. Tampoco pensamos en hacerle una biopsia. Fue todo tan rápido que luego pensamos en esa opción, pero era muy tarde”, agregó.

Viralización del caso

En el video que compartió en sus redes, afirmó que al menos seis gatos han muerto en las mismas condiciones en un mes en su sector, denuncias que siguen al alza con el paso de los días.

El dueño de Corono reconoce que es difícil encontrar al responsable de la muerte de su mascota, pero con la viralización del registro espera que el autor se dé cuenta que detrás de los animales hay familias y espera contribuir a que deje de hacerlo.

“Me han hablado varias personas para denunciar el envenenamiento de sus mascotas en Hualpén y quizás puedo ayudar, al usar mis plataformas, a encontrar una solución”.

La publicación también generó que lo contactaran desde el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Hualpén, donde la mañana de este miércoles ingresó la denuncia.

Según relató, ahora el caso quedó en investigación municipal y se evaluarán los pasos correspondientes para que la Bidema de la PDI continúe las indagatorias.

Asimismo, aseveró que “13 vecinos del sector se sumaron para atestiguar que sus mascotas igual murieron en circunstancias similares”.

En tanto, Asher sigue sin entender “cómo hay gente tan mala que es capaz de hacer daño a estos seres que son lo más puro que puede haber”.

BioBioChile se contactó con la Municipalidad de Hualpén, desde donde quedaron en entregar una declaración por la denuncia.