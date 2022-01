En el Hospital de Los Ángeles se pedirá el pase de movilidad para poder entrar a las dependencias y además para verificar el esquema de vacunación que tengan -en especial- los acompañantes de pacientes.

La determinación, se tomó considerando el explosivo aumento de contagios de coronavirus que se han visto en la zona.

El director Médico (s) del Hospital de Los Ángeles, doctor Andrés Arancibia, comentó que la idea es exigir el pase tanto a pacientes como acompañantes, para proteger a la comunidad y los trabajadores.

A su vez, dejó en claro que si hay problemas con el documento, el acompañante no podrá ingresar con el usuario al recinto asistencial.

La subdirectora de los cuidados del recinto, Marisol Ortega, se sumó a las palabras de Arancibia, y agregó que si bien se estará pidiendo el pase, eso no significa que alguien que no lo tenga no sea atendido.

En los próximos días, se hará una marcha blanca para que los usuarios vayan conociendo y acostumbrándose a la modalidad, mientras que posteriormente se concretará la aplicación de esta medida que busca principalmente motivar la vacunación, además de proteger a la ciudadanía que asiste y trabaja en el hospital.