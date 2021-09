El conductor de un camión que terminó destruido tras un ataque incendiario registrado este miércoles en un fundo de Lebu, relató los momentos de terror que vivió tras la llegada de un grupo de encapuchados.

En conversación con Radio Bío Bío, el trabajador de la empresa Moraga contó que cuando se estaba reportando con los guardias para empezar su jornada laboral, a eso de las 7:40 horas, aparecieron alrededor de 10 encapuchados fuertemente armados y que vestían ropa militar.

“Me bajaron del camión, me intimidaron, me dijeron que si decíamos algo nos iban a disparar. Pasaron como 10 o 15 minutos, me pescaron, me subieron arriba del camión, se subieron cinco encapuchados conmigo, los otros se quedaron arriba, y me trajeron hacia el fundo”, afirmó el trabajador.

Aseguró que en todo ese momento iba “con la metralleta puesta en la espalda. Si yo hacía algo o cometía un error me iban a disparar”.

De esa forma, llegaron al fundo, “me tiraron abajo, me dijeron arranca y empezaron a quemar el camión y las máquinas”. En el lugar también efectuaron disparos.

De acuerdo a su relato, los responsables de la quema iban todos con el rostro cubierto y vestían de militar, con botas. “Andaban con armas de alto calibre (…) con metralletas, pistolas, escopetas, andaban muy armados”.

El conductor aseguró que le dijeron que la acción era para “liberar a los presos políticos de Lebu y para las empresas, que ellos andan peleando tierras y que no nos iban a dejar tranquilos”.

Calculó que estuvieron 15 minutos y que tras concretar la quema se llevaron un furgón y una camioneta de la empresa, las que utilizaron para darse a la fuga.

Dicho furgón también fue siniestrado más tarde junto a un camión.

Para finalizar, el hombre aseguró que “da miedo seguir trabajando por lo mismo, porque uno puede salir y puede que a la otra no la cuente. Ese es el problema que hay. No hay solución, no hay nada”.

Es preciso indicar que en este ataque resultaron al menos cuatro máquinas forestales y un camión destruido.

Revisa a continuación la entrevista completa: