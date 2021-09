El alcalde de Lebu, Cristián Peña, se refirió al ataque incendiario ocurrido la mañana de este miércoles en la comuna, que dejó al menos cuatro máquinas forestales y un camión destruido, siendo protagonizado por 15 encapuchados armados.

En conversación con Radio Bío Bío, Peña aseveró que el ataque en cuestión se logró ver “desde el centro de la ciudad (…) Y por bastantes minutos”, agregando que en la comuna “no teníamos conocimiento de algún atentado de este tipo. No teníamos conocimiento de estas acciones”.

“Lo que sí, obviamente, a nosotros lo que ocurre en (la provincia de) Arauco es como si nos ocurriera a nosotros. No estamos ajenos absolutamente para nada de lo que ocurre al sur de la provincia de Arauco”, añadió.

Peña no se detuvo allí, aseverando respecto al preocupante panorama que se vive en la zona que “simplemente se perdió el control, y aquí se deben asumir responsabilidades y debió haber un cambio hace bastante tiempo en la estrategia”.

En esa línea, la autoridad indicó que dicha estrategia del Gobierno “fue poner solo fuerza”, la que a su parecer “fracasó en su fondo y además en su forma”.

“No era la única forma de hacerse cargo de esta situación, y lo peor, es que lo que se hizo se ha hecho mal”, afirmó, acotando que “aquí hay un coordinador de la Macrozona al que yo no conozco, no sé quién es”.

Asimismo, apuntó que “aquí en la provincia de Arauco, la gente vive en el terror (…) Y no nos pidan a los habitantes de la provincia de Arauco que nos acostumbremos a ello”.

“Cuando se pierde el estado de derecho, no es solamente perder el estado de derecho en el sentido que las personas son abandonadas por el Estado porque no logran vivir en paz, no logran vivir en tranquilidad, no pueden mantener su propiedad; además, vulnerar el estado de derecho es que las instituciones del Estado dejen de hacer su trabajo y dejen de asumir las responsabilidades que la ley le indica, y eso es lo que ha ocurrido en el sur de la provincia de Arauco. Por lo tanto, aquí sencillamente se perdió el control”, sentenció.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: