Indignados quedaron los vecinos de Lomas de San José en Tomé por lo que calificaron una falta de respeto del director regional del Serviu, Samuel Domínguez, quien rehusó reunirse con ellos pese a concurrir hasta el sector la tarde de este jueves.

Los vecinos reclamaron este miércoles por los deslizamientos de tierra que ponen en peligro las casas, haciéndolos vivir una verdadera “película de terror” ante un desastre inminente, con filtraciones de agua, tanto en las viviendas como en las calles, debido a las napas subterráneas.

El responsable del Serviu ni siquiera habría descendido del vehículo en el que arribó para conversar con los residentes, aduciendo a las manifestaciones que incluyeron barricadas incendiarias, conjeturó Lidia Jeldrez, presidenta de la junta de vecinos.

“No sé que penso él. Que somos delincuentes, no tengo idea. Él debería haberse bajado, como caballero y como director. Le faltó el respeto a la alcaldesa, a los concejales, a los dirigentes y a todos los vecinos. Sólo me comuniqué que con don Diego Torres. No sé si trabaja en el Serviu, si es subsecretario o es su guardaespaldas. Me dijo que no, que no y que no. Estamos muy molestos y vamos a seguir manifestándonos hasta terner una solución”, anunció la dirigenta vecinal.

El Serviu no entregó una declaración sobre estos hechos.

Seremi de Vivienda culpa a Municipio de Tomé por no entregar antecedentes

En tanto el seremi de Vivienda, Sebastián Abudoj, se enfocó en responder sobre el camino para hallar una solución, desde que en julio los vecinos les expusieron el problema, a quienes ofrecieron medidas de corto y mediano plazo, aseguró.

“En el corto plazo acordamos ayudar a familias cuyas viviendas estén afectadas, mediante subsidios de reparación o incluso de relocalización. Pero para eso necesitamos los informes de habitabilidad por parte del municipio de Tomé, antecedentes que hasta el momento no hemos recibido, por lo que el municipio no está colaborando en las soluciones urgentes que los vecinos necesitan“, indicó.

De los estudios pedidos a la Dirección General de Aguas y a Sernageomín, para descifrar la causa del reblandecimiento del terreno, uno ya llegó, agregó Abudoj.

“Esta semana recibimos el primero, indicando que el sistema de alcantarillado estaría afectado por roturas del sistema de agua potable y esa sería la razón de las filtraciones. Ya solicitamos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios instruir a las empresas de agua potable de manera urgente, y acordar con la comunidad las acciones a seguir en caso de que, tomándose estas acciones, no se resuelva el problema”, sentenció Abudoj.

Pero mientras se estudian decisiones, los vecinos temen las consecuencias de eventuales derrumbes sobre sus viviendas.