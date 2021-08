Un operativo policial tiene lugar en oficinas del Tribunal Electoral del Bío Bío, luego del robo de -al menos- cinco computadores, según lo denunciado por funcionarios.

De acuerdo a información preliminar, el hecho se habría concretado durante la madrugada de este lunes.

El comandante Joel Ríos, comisario dela Primera Comisaría de Concepción, apuntó que “se está trabajando en base a una denuncia de un robo que habría ocurrido probablemente en la madrugada del día de hoy, donde se habrían sustraídos algunos computadores del Tribunal Electoral”.

Consultado sobre los elementos robados, Ríos agregó que “hasta el minuto es el equipo físicamente, no hay sustracción de algunos elementos relevantes, nada sensible, son solamente los equipos que no tenían información, inclusive”.

“Aparentemente no hay nada sensible, y estamos trabajando con la información aportada por los vecinos”, apuntó el funcionario policial, expresando que equipos del Laboratorio de Criminalística están periciando el sitio del suceso.

Sergio Carrasco, secretario Relator del Tribunal Electoral, señaló que “hoy temprano apareció forzada una puerta y ha existido un robo -probablemente- anoche. Se robaron cinco computadores, y rompieron bastantes cosas y desordenaron otras”.

Respecto a lo computadores robados, explicó que “eran los de trabajo para redactar cuestiones. Toda la información relevante está archivada y tenemos el sistema electrónico, así que no se ha perdido nada”.