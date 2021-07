Los apoderados del sistema comunal de educación en Los Ángeles, región del Bío Bío, no están dispuestos a enviar a sus hijos a clases de manera presencial durante el nuevo Plan Paso a Paso anunciado por el Gobierno.

Así lo dio a conocer el alcalde Esteban Krause tras una reunión con los dirigentes de los centros de padres y apoderados, donde se abordó este tema la tarde de este miércoles.

El edil indicó que, si bien la comuna está en condiciones de abrir algunos espacios en esta nueva etapa, en materia educacional considera importante la opinión de los padres y apoderados respecto a la posibilidad de retornar a clases presenciales.

Krause aseguró que en la reunión, tanto los dirigentes de los apoderados como del Colegio de Profesores, le manifestaron que no están dispuestos a enviar a sus hijos a clases de manera presencial, al menos hasta que la comuna pase a fase 4.

“Es importante la opinión de los padres y apoderados. Esto no es unilateral, no es una decisión que pueda tomar una institucionalidad, ya sea el Ministerio de Educación o la municipalidad, por eso hemos estado reuniéndonos con ellos. Tuvimos una reunión y nos han señalado que los padres y apoderados tienen coincidencia en que ellos no van a volver a clases hasta que a lo menos estén en fase 4. Creen que eso permitiría tener más certezas respecto a la salud de sus hijos y a la salud propia”, sostuvo.

Por su parte, y de visita en Los Ángeles, el pre-candidato presidencial Joaquín Lavín, valoró el anuncio ministerial ya que a su juicio era algo que se esperaba hace tiempo debido a que las cuarentenas y todas las formulas de restricción no estaban funcionando, puesto que la gente no estaba haciendo caso.

A su juicio, este nuevo plan vendrá a aliviar especialmente a las pequeñas y medianas empresas: “Me alegro de los cambios que ha habido, especialmente pensando en las pymes, pensando en los restoranes, porque obviamente en la zona sur, cuando tú decías que los restoranes podían abrir en fase 2 en las terrazas, era un chiste porque hace frío, porque está lloviendo, entonces es importante que puedan atender adentro a las personas que están vacunadas. Creo que es un avance importante igual para los gimnasios, para las pymes en general esto es una luz de esperanza”.

El abanderado presidencial de la UDI se refirió a lo anterior durante un encuentro con partidarios en la sede del diputado Iván Norambuena.