Con apenas dos años el pequeño Gabriel es un niño valiente que está atravesando por una difícil enfermedad, hace un tiempo fue diagnosticado con cáncer cerebral ubicado en su sistema nervioso central, específicamente entre el Bulbo raquídeo y la médula espinal, que fue operado parcialmente el año 2020.

Su familia comenzó a gestar una campaña para poder acceder a una protonterapia en Estados Unidos o Europa, ya que es un procedimiento médico que no se realiza en nuestro país, y sería mucho menos dañino para el menor y más eficaz en comparación con una quimioterapia.

Carolina Osses, madre del pequeño conversó con Matinal Nuestra Casa de Canal 9 comentando el estado en el que se encuentra su hijo y los siguientes pasos en su tratamiento. “Desde un comienzo nos dijeron que el pronóstico era muy malo, pero mi hijo ha dado la batalla. Luego de la operación quedó sin ninguna secuela, es un niño con mucha energía, con ganas de vivir“, detalló la madre del menor.

Además comentó que desde diciembre del 2020 Gabriel se encuentra con quimioterapias, y debe continuar con este proceso hasta que inicie las radioterapias. Pero lamentablemente debido a la ubicación del tumor, la radioterapia que le ofrecen en Chile no tendría muy buenos resultados.

“Para nosotros fue devastador su diagnostico porque cada día que pasa se acerca más la radioterapia que es a lo que más le tenemos miedo. Muchos estudios dicen que la mayoría de los niños fallecen en el proceso, pero descubrimos que existe la protonterapia”, explicó Carolina en conversación con Canal 9.

La protonterapia también es una radioterapia pero con mayor tecnología y con la utilización de protones. En palabras de la madre del menor este tratamiento estaría destinado para niños pequeños ya que se encuentran en etapa de desarrollo y tienen más probabilidad de secuelas a corto o largo plazo.

“Esta terapia va directo al tumor y no genera efectos secundarios tardíos que son a los 5 o 10 años, en los que puede fallecer mi hijo por los efectos inducidos por la radiación. Entonces la diferencia con la radioterapia con fotones que tenemos en Chile a la que existe en Estados Unidos o Europa es abismante y nos da una esperanza”, puntualizó Carolina Osses.

Es por esto que la lucha como en muchos otros casos relacionados a la salud de las personas en Chile, tiene que ver con el dinero. “Yo sola no puedo. Muchas personas se han unido a la causa de Gabrielito en estas semanas y estoy muy agradecida del apoyo, pero necesito aún más de todos los chilenos para que se sepa a nivel nacional”, comentó con esperanza la joven madre y profesora con emoción en sus palabras.

Uno de los casos icónicos en nuestro país respecto a la protonterapia es el relacionado a Cecilia Bolocco y su hijo Máximo, ya que fue este tratamiento el que pudo salvar la vida del menor que hoy se encuentra en buenas condiciones de salud. De esa manera y leyendo el caso, Carolina Osses se dio cuenta de que esta terapia era la mejor para salvar la vida de su hijo, pero los medios económicos son los que no permiten iniciar el proceso.

La joven profesora comentó que se comunicó con Cecilia y ella le ofreció la ayuda para orientarla en su fundación, pero lamentablemente desde el hospital donde se está tratando Gabriel no pueden derivar al menor al extranjero por el alto costo que esto significa. “Yo voy a luchar por lograrlo, pero necesito de la ayuda de la gente y de su solidaridad”.

El pequeño Gabriel no sólo está dando la pelea contra el cáncer, además a resistido muchos virus que se han presentado en estos últimos meses, incluyendo el covid-19. “El lo resistió super bien. Es la fuerza que me lleva a pedir a gritos que lo ayuden, jamás he pedido dinero pero por mi hijo soy capaz de hacer cualquier cosa”.

Además, Gabriel está siendo atendido en el Hospital Regional de Concepción pero tendrá que trasladarse a una clínica privada para poder intentar la derivación al tratamiento de protones, por lo que el proceso se vuelve más costoso aún.

“Sólo para poder viajar y para poder empezar un tratamiento necesito mínimo 100 millones de pesos. Incluso puede salir más porque he conversado con otros padres que les ha salido hasta más de 1 millón de dólares. Y no puedo esperar a tener toda la cantidad del dinero porque el cáncer no espera”, sentenció Carolina.

Por último la mujer pidió a las autoridades de salud la ayuda necesaria, en último caso si no pueden ayudar con los costos del tratamiento pidió que la ayuden a no deber tanto dinero por los tratamientos realizados en Chile, deuda que haciende a millones según lo comentado.