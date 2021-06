La baja ejecución presupuestaria de este año por parte del Gobierno Regional en Bío Bío, impide avanzar en la discusión de los recursos para el próximo año, según la diputada Joanna Pérez.

La legisladora de la Democracia Cristiana por el distrito 21, dio a conocer lo anterior tras una reunión con algunos consejeros regionales, donde se analizó el presupuesto para el año 2022.

Joanna Pérez, junto con criticar al ejecutivo del Gobierno Regional por la deficiente ejecución de los recursos económicos dispuestos para este año, lo emplazó a que sincere el presupuesto, no sólo de arrastre, sino de muchos proyectos que aún están sin ejecutarse, ya que pese a estar aprobados los dineros y con recomendación técnica favorable, no se han realizado las firmas de convenios y muchos proyectos están sin poder ejecutarse.

Desde la UDI, el consejero regional por la provincia de Bío Bío, Eduardo Borgoño, reconoció que la entrega de los dineros ha sido lenta y que el gobierno regional ha fallado en su temática respecto a este punto.

Pese a ello, aseguró que en los próximos días habrá una entrega masiva de firmas de convenio y el nuevo gobernador regional se encontrará con dineros que se van a entregar antes que finalice el año.

Recordemos que este año la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda dispuso de 85.851 millones de pesos para la región del Bío Bío.