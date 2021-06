La Fiscalía Regional del Bío Bío desmintió la información de un medio de comunicación respecto a un supuesto “vuelco” en las indagatorias para esclarecer la muerte de Tomás Bravo.

A través de un comunicado informaron que “hasta el momento “no existe en la investigación una conclusión médico legista distinta a la entregada en la autopsia del Servicio Médico Legal de Concepción, en abril de este año, sin perjuicio que otros estudios y peritajes conducentes a determinar una causa de muerte se encuentran todavía en desarrollo”.

Esto luego que La Tercera publicara información de “nuevas pericias” de la PDI.

En el artículo se refieren a fluidos que darían cuenta de un presunto ataque sexual previo a su muerte, lo que reforzaría la hipótesis de intervención de terceros en la muerte del niño de 3 años.

Ante lo anterior, desde la Fiscalía precisaron que “dicha información periodística, relativa a determinados hallazgos y su vinculación con la doctora Vivian Bustos, es falsa”.

Lo anterior, explican, porque “el trabajo que la connotada profesional del SML de Santiago desempeña en esta causa, no guarda relación con esa especialidad”.

Asimismo recalcan que la fiscal Cartagena “nunca ha descartado la intervención de terceras personas en esta investigación que lidera”.

La declaración se da luego de la reunión que mantuvieron los padres del pequeño y sus abogados con la fiscal del caso, donde se informó sobre las pericias que se desarrollan, algunas de las cuales están resueltas y otras en desarrollo.

Piden cautela con información

El abogado de la madre de Tomás, Pedro Díaz, señaló respecto a la publicación, que “no hay ningún vuelco, nada de eso”. Eso sí, aseguró que “hay muchos avances, pero no los podemos comentar porque van en beneficio de la investigación”.

Respecto a la presunta presencia de fluidos en las ropas del menor, el abogado dijo que “no se han periciado todas las ropas, nosotros no hemos periciado eso (…) y no hay ningún avance en eso. Se especuló bastante con esa situación, pero eso no es así”.

“Hay que ser cuidados con esa información”, enfatizó.