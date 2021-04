Durante la semana y en el contexto del caso del pequeño Tomás Bravo, la fiscal regional de Bío Bío, Marcela Cartagena, indicó en conferencia de prensa la supuesta filtración de información respecto al caso por parte del Servicio Médico Legal.

Por su parte el SML responde haber realizado todas las pericias necesarias y requeridas, además de solicitar una reunión con Fiscalía.

El comuicado completo está disponible a continuación:

Comunicado de prensa

Servicio Médico Legal

23 de abril de 2021

En el marco de la decisión de la Fiscalía Regional del Biobío, de entregar el cuerpo de Tomás a su familia este 23 de abril, el director nacional del Servicio Médico Legal, Dr. Gabriel Zamora, visitó la región con el fin de dar seguimiento en terreno a las acciones que ha realizado el Servicio, y sostener una serie de reuniones con los equipos que han llevado adelante esta tarea.

· En este sentido, lo primero es reiterar nuestras condolencias y mayor respeto a los padres y familiares de Tomás, por la pérdida que sufrieron de un ser querido.

· En relación a este caso, y de acuerdo a lo instruido por el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal realizó una serie de peritajes al cuerpo de Tomás, desarrollados por un equipo multidisciplinario y con metodología especializada, con el fin de dar respaldo científico forense sobre las razones médicas del fallecimiento.

· Al respecto, además de la autopsia médico legal realizada el 26 de febrero, el Servicio realizó distintos análisis forenses de tipo toxicológicos, genéticos, odontológicos e histopatológicos. Como resultado se lograron completar más de 60 exámenes adicionales, a partir de 230 muestras biológicas extraídas.

· Producto de todo este trabajo solicitado por el Ministerio Público, el pasado jueves 15 de abril fueron entregados los resultados de nuestros peritajes, con la causa de muerte médico legal, y la totalidad de los antecedentes solicitados por la Fiscalía.

· Es de la máxima importancia destacar que el SML ha realizado todos los procedimientos que han sido solicitados por la Fiscalía en el marco de este caso, cumpliendo en tiempo y forma con la entrega del informe requerido, no quedando pendiente ningún examen ni antecedente de los que se han solicitado en esta causa por parte del Ministerio Público.

· Ante esto, debemos aclarar que la misión del SML no es establecer la existencia de un posible delito, sino que es la Fiscalía encargada la que debe, a la luz de todos los antecedentes de la investigación, determinar las circunstancias en que se produce un delito y las eventuales responsabilidades penales.

· En este sentido, debe recordarse que las pericias médico legales constituyen un antecedente dentro de la investigación, y que se realizan bajo estrictos protocolos para que siempre, sobre la base de los principios de la imparcialidad y neutralidad que guían el trabajo de los peritos, se aporten antecedentes científicos y objetivos con absoluta prescindencia del resultado final al que se llegue producto de este trabajo.

· En tanto, respecto de la filtración a un medio de comunicación de los resultados de los exámenes, señalamos que por ley estos antecedentes son absolutamente confidenciales, y por ello el SML mantiene estrictos protocolos para dar cumplimiento a esta disposición, tanto en este caso en particular, como en los miles de peritajes que realiza el SML a lo largo del país.

· Es por esto que rechazamos categóricamente la publicación de la información confidencial, reservada y sensible, afectando a personas que han perdido trágicamente a un cercano. Como es de conocimiento público, hemos iniciado una investigación sumaria para determinar la eventual existencia de responsabilidades al interior del servicio.

· Ante esta situación solicitamos reunirnos con la Fiscal Marcela Cartagena para manifestar y delimitar las responsabilidades y competencias del SML, y aquellas que corresponden a la Fiscalía, junto con manifestar nuestra mayor preocupación por las posibles filtraciones de los resultados de nuestros peritajes. Le reiteramos que nuestra labor se realiza bajo normas definidas de custodia de la información, y es por eso que le expresamos nuestra mayor disposición para entregar todos los antecedentes que permitan determinar qué ocurrió a este respecto. Los hechos ocurridos son inaceptables y creemos que se debe investigar hasta dar con los responsables.

Dirección Nacional

Servicio Médico Legal.