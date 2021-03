Más de 100 mil personas fueron controladas en los operativos realizados por personal de orden y seguridad en la primera jornada de fiscalizaciones y puntos de control en el perímetro de la comuna de Concepción, en la región del Bío Bío.

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, aseguró que los controles en el perímetro de la comuna seguirán. Además dio cuenta que en la primera jornada de estos procedimientos se fiscalizó a 51 mil 801 vehículos y a 111 mil 855 personas, cursándose 290 sumarios sanitarios.

Además informó que dos candidatos a alcalde fueron sumariados por infracciones a la normativa sanitaria, sin embargo, no se revelaron los nombres, ya que existe el temor de que los postulantes a los cargos comiencen a denunciarse entre sí.

Por otro lado, la autoridad advirtió que se evidenció la utilización del salvoconducto colectivo, el que permite ir a trabajar a labores esenciales, para otros fines y puso en duda la gran cantidad de estos circulando, por lo que se hará un cruce de información con la seremi del Trabajo para fiscalizar a las empresas.

“Yo creo que no hay tantos trabajadores esenciales, eso hay que decirlo claro, acá hay permisos únicos colectivos que las personas usan para otras cosas, ya, no es para ir a trabajar, no es para ir a comercio esencial”, acusó Muñoz.

Respecto a las cifras, la región sumó 781 casos nuevos y los activos son actualmente 5 mil 093. En tanto, en la red asistencial sólo hay 8 camas UCI disponibles, lo que equivale a un 3%.

El director del Servicio de Salud de Talcahuano, Carlos Vera, entregó el detalle de reconversión de camas críticas en la región: 4 camas UTI en el Hospital Traumatológico de Concepción, 3 camas UCI en el Hospital Regional y una cama UCI en la Clínica Andes de Los Ángeles.

Por su parte, la directora del Hospital Las Higueras en Talcahuano, Patricia Sánchez, dijo que ante la dramática situación de la red asistencial, debieron habilitar pabellones para instalar camas críticas y que dependen de las derivaciones de pacientes para absorber la demanda.

Respecto de las elecciones del próximo 10 y 11 de abril el seremi de Salud del Bío Bío, dijo que sí están las condiciones para desarrollar este proceso.

“Nosotros obviamente nos vamos a regir por la situación sanitaria que tengamos (…) ya realizamos elecciones pero obviamente son situaciones que evalúa Servel, y en este momento la decisión es hacer las elecciones”, afirmó.