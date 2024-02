El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió a la crisis de seguridad que atraviesa el país y arremetió contra su par, el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, por plantear que se debe disparar en los pasos fronterizos, aunque se trate de menores de edad.

La autoridad comunal cuestionó la efectividad de los planes presentados por el gobierno en la zona: “Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hoy día la única entidad que está todos los días dando cara, con gente que se pone violencia, que no quiere respetar al otro, son los inspectores municipales”.

“Requerimos una intervención permanente”, dijo con relación al Mercado Cardonal, emplazando también a los privados a tomar medidas para el resguardo del lugar.

Al ser consultado respecto al reciente anuncio del Presidente Gabriel Boric de convocar el Cosena, Sharp respondió que previo a eso había dos cosas que se podían hacer: “primero, por qué no se aprueba la ley que permita a la Armada ampliar su dotación en materia de policía marítima, esa ley está en el Congreso durmiendo y cuenta con el apoyo de la Armada y de nosotros”.

“Segunda medida, cuáles son las estrategias que tiene el gobierno y cuáles son las que tienen las policías para resolver el déficit policial que tenemos en muchos lugares… Carabineros no ha dicho explícitamente ‘tenemos 30% menos de policías"”, siguió.

El alcalde plantea convocar al Consejo de Educación General debido a la alta deserción escolar. “Hay una integridad de medidas que hay que implementar. Si tienes un alza cada vez mayor de niños y niñas vinculados a delitos violentos, como autores de delitos violentos, algo se está haciendo muy mal con los jóvenes”.

También apuntó a fortalecer las políticas de recuperación de espacios públicos.

“Yo pienso que el país está sin rumbo, no tiene rumbo y esto no es culpa o responsabilidad de un presidente o de una autoridad política en particular, es un problema que tiene la sociedad. No tenemos rumbo, no tenemos perspectiva para donde va el país, qué tipo de país queremos para los jóvenes, para los niños y las niñas”, estimó.

“Hay que tratar buscar la forma de salir de este pantano. Nosotros pensamos, desde la alcaldía de Valparaíso y desde el movimiento que soy parte, que entre la salida de esta situación tiene que ver con la política territorial, la política del día a día, del barrio”, siguió en su análisis.

Críticas a Carter

El jefe comunal también apuntó contra el populismo y en particular con su par, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

“Hay gente que dice que hay que dispararle a niñas y niños, como lo dice el alcalde Rodolfo Carter, o sea, dijo una barbaridad a propósito del populismo que anda dando vuelta en todos lados“, aludiendo a una entrevista que dio a Radio Bío Bío.

“Una de las cosas que he aprendido como alcalde de Valparaíso es que uno tiene que ser serio y hacerse responsable de las cosas que dice y hace. Entonces, que un alcalde diga eso, me parece una brutalidad”

¿Qué dijo Carter?

En la entrevista de Tomás Mosciatti, el alcalde Carter abordó la inseguridad del país y entregó una serie de propuestas para la frontera norte, donde se registra el mayor flujo de migrantes indocumentados.

Es así cuando dijo que “un militar que recibe una instrucción y si esa no se puede cumplir racionalmente, el militar debe usar su arma de servicio. Alto o fuego”.

Al ser consultado si se le tiene que disparar a las personas que ingresan por paso no habilitado, Carter respondió “efectivamente”.

-¿Mujeres, niños, al que sea?

Esa es la norma. En la medida que haya una decisión del Estado comunicada con anticipación, no van a llegar ni mujeres ni niños.

-¿Y si llegan?

–Tendremos que actuar con las armas que nos entregue el Estado de Derecho, incluida las armas.

-¿Se les dispara?

-Vamos a tener que hacerlo.

El alcalde de La Florida dijo que la opción b es instalar minas en la frontera norte. “No tenemos más camino”.

