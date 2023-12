"Existe una gran oportunidad para una política distinta. Una que escuche/converse y no violente, que construya y no destruya, que transforme y no niegue solución a los problemas", reflexionó tras los resultados del domingo.

Tras los resultados del plebiscito, donde ganó la opción “En Contra” de la propuesta constitucional elaborada por el Consejo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó que “la política existente hasta ahora ha fracasado”.

El jefe comunal, que actualmente se encuentra temporalmente suspendido de sus funciones por instrucción del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), realizó una publicación en redes sociales donde analiza la elección del domingo:

“Los chilenos y chilenas votaron de forma mayoritaria y clara en contra de una mala propuesta redactada por el Consejo Constitucional de mayoría derecha y ultra derecha. Los chilenos y chilenas votaron de forma mayoritaria y clara en contra de la propuesta redactada por la Convención Constitucional de mayoría progresista, izquierda y con presencia de independientes”, indicó en el escrito.

“Ninguno de los dos procesos constitucionales logró movilizar sus anhelos de cambios. Tenemos un país con muchas cosas buenas, pero con serios problemas que llevan décadas sin solucionarse. El más importante tiene que ver con su rumbo, el horizonte hacia el cual avanza, el cual no identifica y entusiasma a la juventud, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los trabajadores y trabajadoras y a los más humildes y sencillos”, añadió.

Sharp considera que “construir un rumbo distinto posible, un nuevo horizonte más esperanzador es tarea de la política y la política existente hasta ahora ha fracasado en esa tarea”.

“Existe una gran oportunidad para una política distinta. Una que escuche/converse y no violente, que construya y no destruya, que transforme y no niegue solución a los problemas. Que aprenda de las derrotas de los últimos años y que no lea o entienda la realidad desde su particular deseo o sesgo ideológico, sino desde la vida cotidiana de las familias que esperan una mejor vida”, cerró.

De acuerdo con los datos del Servel, en la región votaron 1.412.130 personas, de los cuales 1.340.918 corresponden a votos validamente emitidos. De los últimos, 791.887 se inclinaron por la opción En Contra, dándole un triunfo del 59.06%.