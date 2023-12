"Los grandes perdedores, sin duda, fueron quienes estuvieron obviamente por la opción A Favor: todas las derechas. Aquí no pasa piola la Confederación de la Producción y del Comercio, no pasan piola las universidades más bien de orientación de derechas que se la jugaron con todo, la San Sebastián, la Adolfo Ibáñez, la de Los Andes, la del Desarrollo. Oye, pero si los medios... por favor, mira los medios escritos", lanza el exministro Francisco Vidal.

Con un 55,7% de las preferencias la opción “En Contra” se impuso en el Plebiscito Constitucional llevado a cabo este domingo, instancia de la que participaron más de 13 millones de votantes.

El “A Favor” ―empujado por la derecha― consiguió poco más del 44% de los sufragios. En el oficialismo hay quienes sacan cuentas alegres, aunque el presidente Gabriel Boric optó por la moderación.

En la vereda del frente, el propio José Antonio Kast ―líder del partido que condujo el proceso― salió a reconocer la derrota tratando de no maquillarla. Eso sí, no desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos al Gobierno.

Sea como sea, en la elección siempre hay grandes ganadores y también grandes perdedores: ¿Quiénes ocupan ese lugar en el nuevo puzle político que se conformó a partir de esta elección?

“Balón de oxígeno” para el Gobierno

Uno de los que sacó cuentas alegres en la centroizquierda fue el eterno vocero, Francisco Vidal. El exministro, voz autorizada para comentar los resultados, ponderó el triunfo del En Contra en favor de su sector.

En diálogo con BioBioChile, el exministro ―que fungió durante la campaña previa al Plebiscito como vocero del En Contra― valoró que la izquierda y centroizquierda convocaran a la mayoría “para detener la ofensiva ideológica más grande de todas las derechas desde 1990”.

Respecto del texto rechazado, el otrora candidato presidencial lo calificó como uno “cuya ideología esencial era la mantención y profundización del neoliberalismo en lo económico y social y una cierta involución conservadora en lo cultural y valórico”.

En esa línea, indicó que es “interesante que ganamos contra todas las derechas, ganamos contra la derecha política, contra la derecha económica con todo su poder. Aquí le ganamos a la CPC, a la SOFOFA, a la SONAMI, a los grupos económicos… le ganamos a la derecha mediática, le ganamos a la derecha universitaria”.

Sobre cómo impacta esto en La Moneda, Vidal indicó que “para el Gobierno esto es como un suspiro, es un respiro” o “un balón de oxígeno”. Además, hizo un llamado a cerrar filas con el Presidente y “dejar el discolaje“.

En este contexto, recomendó a su sector “dejar de cometer autogoles” y “dedicarse 100% en sacar adelante los temas que le interesan a la ciudadanía” como son el aumento de la dotación de policías y “enfrentar el desastre de las isapres”.

Sobre las consecuencias para la derecha, el histórico del PPD indicó que la derrota en las urnas es “una oportunidad para que Chile Vamos recupere la hegemonía (de su sector), porque de acuerdo a la última elección del 7 de mayo los republicanos la arrasaron”.

“Los grandes perdedores, sin duda, fueron quienes estuvieron obviamente por la opción A Favor: todas las derechas. Aquí no pasa piola la Confederación de la Producción y del Comercio, no pasan piola las universidades más bien de orientación de derechas que se la jugaron con todo, la San Sebastián, la Adolfo Ibáñez, la de Los Andes, la del Desarrollo. Oye, pero si los medios… por favor, mira los medios escritos”, remató.

“Derrota del proceso”

Otro que analizó para BioBioChile el resultado de la elección fue el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau. Para él “hay muchas maneras de interpretar este resultado”.

Consultado sobre si se trataba de una derrota para su partido, el exintendente de Ñuble sostuvo que “el gran perdedor es el proceso constitucional”.

“Aquí la gente dijo fuerte y claro que no quiere reformas constitucionales, que hoy día las prioridades de Chile son otras, es avanzar en materia de seguridad, de estabilidad económica. Cuando ya llevamos cuatro años de inestabilidad e incertidumbre constitucional que han impedido la inversión y el empleo… esa es nuestra lectura precisamente de esta votación”, planteó Arrau.

Ante la pregunta respecto a si Kast era este domingo uno de los grandes derrotados, Arrau se sinceró: “El texto que nosotros proponíamos no fue aprobado, es indudable. Esos análisis que hacen donde nadie pierde… no. Efectivamente el Partido Republicano hoy día no fue el ganador de este Plebiscito”.

“Nosotros no actuamos en base a cálculos electorales de potenciales elecciones futuras, sino que actuamos en base a convicciones. Lo que hizo José Antonio Kast durante todos estos meses fue recorrer Chile, fue hacer varias charlas diarias, igual que Arturo Squella. Estuvieron de Arica a Punta Arenas discutiendo nuestras materias, porque creemos que estas ideas y principios que nosotros empujamos son los que son mejores para Chile. La libertad, la seguridad, la propiedad privada, la familia, en fin”, apuntó.

Efecto en Matthei

El socio fundador de la encuestadora Criteria, Cristián Valdivieso, también analizó los resultados de este domingo. Justamente su agencia fue una de las que acertó de lleno en los guarismos de este plebiscito. Sin ir más lejos, la última medición ―que circuló de manera reservada entre sus clientes― mostró un 55% para el En Contra y un 45% para el A Favor.

Así, aprovechó la instancia para lanzar sus dardos a consultoras de dudosa reputación.

“Hay que mirar cuáles son las empresas que son estables en el país, que se juegan su prestigio y que el día de mañana, si les va mal sus predicciones o sus apuestas, van a seguir teniendo que trabajar y dar explicaciones. Versus aquellas empresas que aparecen de pronto para las campañas, que a veces son internacionales, a veces locales, pero aparecen para las campañas, y siempre dejando la duda de si son instrumentos de campaña, o efectivamente están haciendo un trabajo serio y honesto, porque aparecen y después les va mal y desaparecen”, sostuvo.

Y agregó: “Creo que eso es importante mirarlo, y para los medios es importante asumir que también tienen una responsabilidad importante en la discusión que hacen de ciertas encuestas, que a veces hablan con intereses específicos y con datos que no necesariamente representan lo que se está dando a nivel de las subjetividades sociales. Harto panel sale en la última semana…”.

Consultado por cómo impactaría el triunfo del rechazo a la propuesta constitucional en las aspiraciones presidenciales de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (que se jugó por el A Favor), el analista aseguró que “no era un mal resultado” para ella.

“Es evidente que un triunfo del A Favor hubiera sido muy estrecho y eso hubiera sido claramente interpretado como una victoria fundamentalmente de José Antonio Kast y un logro de los Republicanos. Y desde esa perspectiva, Matthei queda mejor posicionada en el mundo del centro, porque claramente ella hizo ver sus puntos respecto a los temas de género, fundamentalmente el aborto en tres causas”.

¿El perdedor más grande es José Antonio Kast?

“En términos simbólicos, el principal perdedor es sin duda José Antonio Kast porque intentó… dijo que lo iba a dar vuelta y no lo logró, porque jugó todo lo que tenía para armar de esto un Plebiscito contra el Gobierno, y porque tuvo todo el control y el manejo del Consejo Constituyente. Teniendo todo el sartén totalmente por el mango, decidieron de pronto jugar un poquito con fuego y terminaron quemando lo que estaban cocinando”, lanzó.

Además, Valdivieso apuntó a que el resultado vuelve a ponerle interrogante respecto a quién tiene la hegemonía dentro de la derecha.

“Un triunfo del A Favor hubiera confirmado una hegemonía claramente del mundo Republicano respecto de Chile Vamos. Habrá que ver cómo se plasma esto de cara a las municipales”, sentenció.