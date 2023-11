Otra polémica envuelve a la comuna de Valparaíso. En una nueva sesión Concejo Municipal, la concejala Carla Sánchez aseguró fue agredida junto a su equipo por Zuliana Araya, la edil que debería reemplazar como alcalde a Jorge Sharp durante los 30 días que dure la sanción del Tricel.

En concreto, Sánchez apunta a una situación que habría ocurrido el pasado miércoles, en la plaza Sotomayor de dicha comuna, lo que causó que terminara en una clínica debido a un diagnóstico de crisis hipertensiva.

Bajo ese contexto, la concejala denunciante señaló que el motivo de la agresión sería luego que en una sesión pasada, la edil Araya apuntara que la directora de Salud de la Cormuval no iba a los servicios de salud, desmintiendo Sánchez esta afirmación, lo que habría desatado que Araya la tratara de mentirosa.

“La concejala Zuliana Araya me agredió verbalmente, diciendo que yo la había tratado de mentirosa en el concejo anterior”, explicó.

“Además, me empezó a decir incoherencias respecto a mi función como concejala. En todo momento traté de calmarla, diciéndole que no era el momento ni el lugar. Ella siguió gritándome, profiriendo malas palabras y descalificaciones sobre mi persona“, detalló.

“En una actitud amenazante, se abalanzó sobre mí. Mi asistente se interpuso entre nosotras, y ella le dio un manotazo en el brazo”, agregó.

Sin embargo, si bien la edil no estuvo en la última reunión del concejo, consultada por Radio Bío Bío, acusó transfobia por parte del resto de los concejales.

“Pasé mucha rabia, impotencia, discriminación. No sé qué pasa ahí, porque yo creo que no están asumiendo que como yo, transgénera, tengo que presidir el concejo. Yo soy la mayoría. Ellos no aguantan eso, me están haciendo la vida imposible“, aseveró.

Es necesario mencionar que, tras la sanción del Tricel en contra del alcalde Jorge Sharp, quien quedó suspendido del cargo por 30 días, es la concejala Zuliana Araya quien deberá presidir la alcaldía del municipio de Valparaíso. Esto, ya que obtuvo la mayoría ciudadana en la última elección municipal, en 2020.

Por ello, a través de un comunicado, la edil Araya dijo sentirse atacada desde que anunció sus intenciones de postularse como candidata a alcaldesa por Valparaíso, e instó a la concejala Sánchez a presentar pruebas de la agresión.

Tanto el alcalde Jorge Sharp como los ediles respaldaron a la edil Sánchez, proponiendo el jefe comunal un voto de apoyo político a su favor.

Incluso, en la instancia la concejala Sánchez aclaró que se encuentra estudiando acciones legales tras la agresión que, denuncia, sufrió por parte de la edil Araya.

En tanto, cabe mencionar que el pasado 6 de noviembre, la concejala Zuliana Araya también protagonizó un polémico momento, donde encaró al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, exigiéndole la renuncia de la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, por el aumento de delincuencia en la zona.