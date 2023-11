Jorge Sharp por suspensión de un mes: "Estoy pagando lo que no se hizo antes, me tocó nomás"

Durante esta semana, el Tribunal Calificador de Elecciones resolvió suspender por un mes al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp por abandono de deberes respecto a irregularidades en la Cormuval.

Conversamos en el Podría ser Peor con el edil, quien aclara el motivo real de la suspensión: “no es un notable abandono de deberes. Me reprochan no haber ejercido mi rol de supervisión en dos colegios entre los años 2017 y 2019”.

El alcalde explica con mayor profundidad los motivos: “un sistema de prácticas que no se ajustaba al proyecto educativo. En los dos colegios técnicos, los alumnos que hacían su práctica se les pagaba. Este sistema no lo creé yo, lo heredé, se implantó el 2002”.

Sobre por qué es sancionado en el 2023 por hechos ocurridos hace seis años, señala que “hubo corrupción e impunidad a esos actos. Sucede que hay falta de control, y me parece bien que los haya ahora. Pienso que estoy pagando lo que no se hizo antes, me tocó nomás”.

Respecto a quienes lo acusaron en primera instancia, Sharp sostiene que son concejales, que ya no son concejales, incluso postularon a alcalde en la elección pasada. De la DC, UDI, RN, gente que estuvo al mando de Valparaíso los últimos 30 años”.

