Un insólito hecho se registró en el sector de Estación Bellavista en Valparaíso, donde un hombre desnudo se bañó a la luz del día y en plena vía pública.

Según información de Radio Bío Bío, el incómodo momento habría ocurrido la tarde del miércoles y quedó registrado por vecinas de la zona.

De acuerdo con lo observado en el video, el sujeto se bañó con dos bidones que estaban cortados y contenían agua.

Pero no solo eso, sino que también se bebía el mismo “suministro” a medida que se “aseaba”. Todo a vista y presencia de los transeúntes, autos y buses que pasaban por el sector.

Además, según una de las vecinas que grabaron el hecho, el agua que se encontraba en los bidones habría sido dejada para los perros callejeros.

“Es que aquí, yo no sé a dónde salen arrancando. Más encima el agua del perro se la hecho yo. (…) Es que no puede ser. Tan locos están los chilenos… no sé”, dice una de las mujeres que capturó la insólita situación.

BioBioChile consultó acerca de este inusual hecho a Carabineros, desde donde informaron que no existe una denuncia respecto a lo ocurrido.