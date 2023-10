Los concejales de la comuna de Concón -región de Valparaíso- acusaron abuso de poder por parte del alcalde Freddy Ramírez, tras tensos momentos vividos en la última reunión de concejo municipal.

“Si a usted no le parece cómo se llevan los concejos, tiene dos posibilidades: renunciar a su concejalía o irse del concejo”, se escuchó por parte del jefe comunal en una intensa discusión con la concejala Gabriela Orfali.

Y es que algunos ediles denunciaron que antes de llegar a ese intercambio de palabras con subida de tono, ocurrieron diversos factores que provocaron el enojo de quienes participan de las sesiones.

Los concejales de Concón aseguraron que el concejo municipal se realizaría el miércoles 4 de octubre en otro horario, pero que sin argumento se habría modificado para el viernes 6 y, mientras más se acercaba el día, cambiaron la hora de dicha sesión.

En esta misma línea, al comienzo de la sesión se votó de manera unánime a la propuesta del alcalde Freddy Ramírez de sacar todos los puntos de la tabla para dejar solo la del “Presupuesto Municipal 2024”.

Concejales por actuar de alcalde de Concón: “Eso es abuso de poder” y “no es democrático”

La concejala, Gabriela Orfali, se refirió a la discusión que sostuvo con el jefe comunal, acusando que abusa de su poder (como alcalde).

“Todo lo que él me dice, que yo renuncie, que yo me vaya porque él es el presidente, eso es abuso de poder, porque él tiene el micrófono y me da la palabra. Él controla, cree que es una mesa de él“, criticó.

Cabe hacer presente que en cada concejo municipal los ediles tienen tres minutos para hablar. Sin embargo, los concejales denuncian que en esa sesión no pudieron hacer uso de la palabra debido a que el alcalde habló por casi 20 minutos.

Tras esto, la concejala Ilen Sáez apuntó a que no es democrático si solo habla el jefe comunal.

“Debiera haber un tiempo también para el informe del alcalde, porque se supone que no puede ser que él se tome todo el tiempo. (…) No como nosotros que tenemos 3 minutos. Como él no tiene un tiempo límite, puede estar todo el concejo hablando sólo él. Eso no es democrático“, sostuvo.

Los ediles aclararon que la molestia hacia el jefe comunal se ha ido acumulado, tras diferentes discusiones que han ocurrido.

Finalmente señalar que Radio Bío Bío consultó al alcalde de Concón, Freddy Ramírez, pero hasta el término de esta nota no se han referido al hecho que ocurrió en el último concejo municipal.