El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, criticó las acusaciones y denuncias realizadas por el diputado Luis Sánchez (REP), además de calificar a miembros del partido republicano como “pedófilos y abusadores”.

Las declaraciones del jefe comunal se dieron durante la sesión del Concejo Municipal desarrollada la jornada de este miércoles, donde manifestó su completo rechazo a las acusaciones del parlamentario por la actividad LGBTQ+ familiar organizada por el municipio de Concón el pasado sábado.

Ramírez comenzó asegurando que Sánchez “ve maldad donde no la hay. El único problema que tiene él, es que ve cosas donde no existen”. Incluso, dijo que el parlamentario “me imagino que debe tener mucho tiempo para dedicarse a estas cosas y levantar polémicas donde no las hay”, reiteró.

En esa línea, aclaró que el evento “no fue una fiesta para niños”, sino que de índole familiar. “Se ha tergiversado una actividad que tenía un sentido completamente distinto”, recalcó.

Alcalde de Concón: “Cuidar a nuestros niños de personas del partido republicano”

Frente a esto, y tras aseverar que existe una “clara intención de odio, y de no respeto hacia la minoría” por parte de Sánchez y de miembros de su bancada, el jefe comunal apuntó a que se debe cuidar a los niños y niñas de gente que está en el partido republicano.

“Lo que nosotros debemos hacer, responsablemente, es cuidar a nuestros niños de personas que están en ese partido político, en el republicano: pedófilos, abusadores y que han sido acusados, condenados muchos de ellos. Para eso tenemos que hacer educación sexual, para que nuestros niños sepan lo que es el consentimiento, para que sepan lo que es bueno y lo que es malo”, afirmó.

Además, subrayó que “lo que tenemos que hacer es poder conversar con alturas de miras, y desde el respeto hacia las demás personas”.

“Le pido al diputado Sánchez que respete, que busque los caminos del diálogo lo que la gente quiere, que no denoste, que no invente y que si tiene algún problema, no lo haga a través de las redes sociales, que sea capaz de tomar el teléfono, llamarme, que sea capaz de venir, preguntar y que ojalá se pueda sentar con la gente de la oficina de la Diversidad Sexual y les pregunte qué piensa”, concluyó.

Ante estas declaraciones, el diputado Sánchez, haciendo uso de sus cuentas de redes sociales, calificó estas palabras como una falta de respeto e instó a Ramírez a pedir las disculpas correspondientes de este caso.

Hoy en Consejo Municipal, Alcalde @FreddyRamirezVi, en su desesperación por masiva crítica a evento sexualizado c/ niños del fin d semana, acusó a republicanos d abusadores sexuales. Sus mentiras son una falta de respeto. Invito al alcalde a cuidar sus palabras y pedir disculpas. pic.twitter.com/vGbssfvDti — Diputado Luis F. Sanchez 🇨🇱 (@sanchezdiputado) July 19, 2023

Cabe destacar que este cruce de palabras tuvo su origen durante el fin de semana pasado, luego de un evento organizado por la Municipalidad de Concón para conmemorar el cierre del mes de la comunidad LGBTIQ+.

Frente a esto, el diputado acusó que “en presencia de niños se exhibieron objetos sexuales y se expuso a menores a conductas sexuales explícitas”, por lo que también ingresó como consecuencia una denuncia contra la municipalidad por el delito de “daño al pudor y las buenas costumbres”. Incluso, aseguró “podría constituir exhibición de material pornográfico”.

Revisa las declaraciones del alcalde de Concón desde el minuto 48:50