Una mujer denunció a través de sus redes sociales la violación de su gato en la comuna de Cartagena, en la región del Valparaíso. Lo encontró afuera de un hotel de la zona en graves condiciones, con su ano depilado y las caderas quebradas.

Fue la madrugada del sábado 25 de marzo que Anyela Venegas Díaz, encontró a su gato “Yin” en el antejardín de ese edificio, el cual queda cerca de su casa, por lo que sin dudarlo fue por él y se lo llevó.

“Tuve que meterme casi por entremedio de las rejas para poder sacarlo, Yin estaba, no podía mover de la cintura, de la mitad de su cuerpo hacia abajo, lo entré rápido entre la oscuridad llamando a mi hija, y lo dejé ahí”, señaló.

Agregó que “le vi el potito, el ano, depilado, abierto, y recién empezando a salirle un poco de larvas (…) y estaba casi quebrado, o sea no movía nada, ni la cola podía mover”.

Debido a la gravedad de su estado, Yin tuvo que ser dormido. La médico veterinaria que acudió hasta la casa de Anyela para revisar al gatito y hacer el procedimiento, Natalia Achá, dijo a la dueña que era probable que lo hubieran violado, por como se veía a simple vista. El felino tenía 1 año y 3 meses.

Carabineros informó que necesitan un informe médico para iniciar la investigación

La dueña de Yin se comunicó con Carabineros, quienes solicitaron un informe médico de la especialista que lo durmió, para comenzar el proceso. Anyela se contactó con la profesional y ella accedió de inmediato a realizar el documento, para así iniciar todas las acciones legales correspondientes al caso y encontrar al culpable.

“Me comuniqué con Carabineros, Carabineros me dijo que tenía que tener el informe médico de la doctora que lo durmió, porque en el hospital clínico, como no lo atendieron no hay ningún informe del hospital. La doctora accedió amablemente a hacerme el informe médico para poder comenzar todas las acciones legales para poder encontrar a la persona que le hizo esto a Yin”, sostuvo.

BioBioChile se comunicó con el Hospital Clínico Veterinario Provincial de San Antonio, donde Anyela llevó a Yin primariamente, desde donde confirmaron que el gato estaba con heridas y presencia de larvas, sin embargo, dijeron que no podían ratificar la violación, ya que para eso se requerían otros exámenes.

Además, señalaron que Anyela decidió llevárselo al no contar con el dinero en ese momento, el cual según la mujer, era solicitado de inmediato si ingresaban como paciente a Yin.

Por su parte, desde Carabineros de Chile explicaron que el proceso inicia con el informe que se solicita y una vez este es llevado por la dueña del animal, se ingresa la denuncia, para posteriormente, proseguir con la investigación del caso.

El año pasado hubo un caso de zoofilia que estremeció al país

Lamentablemente, casos de zoofilia en nuestro país no son tan lejanos a la realidad, puesto que el año pasado se realizaron denuncias por este mismo delito, una de ellas es por lo que vivió una gatita llamada “Emma” en Linares.

En esa oportunidad, la agresión a Emma, quedó al descubierto luego de que la clínica veterinaria a cargo de su caso difundiera un video de la situación.

La felina debió ser sometida a tres cirugías de aseo quirúrgico y reconstructivas a causa de las lesiones provocadas por el abusador.

Por el momento, Anyela está a la espera del informe de la médico veterinaria que estuvo con Yin al momento de su muerte, y una vez listo el documento, llegará hasta las últimas instancias legales.