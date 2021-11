Indignación causó en la comunidad judía la decisión de la Municipalidad de Viña del Mar de no aceptar el Festival Cultural Puerto Ideas, a quienes se los acusa de antisemitas. Desde el municipio viñamarino argumentaron que la solicitud para ocupar el Teatro Municipal y el Palacio Vergara no se hizo con la anticipación requerida.

Continúan las reacciones por la decisión de la Municipalidad de Viña del Mar de no aceptar la extensión hacia sus dependencias del Festival Cultural Puerto Ideas, lo causó indignación y profundo rechazo por parte de sus asistentes y la comunidad judía.

En el Concejo Municipal realizado el 18 de noviembre, se esperaba que se abordara el tópico, sin embargo, no se planteó la polémica.

Incluso se acusó a la casa edilicia de antisemita, debido a que miembros de la fundación indicaron que no se querían involucrar en actividades bajo el financiamiento de la Embajada de Israel.

Ante esto, el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, calificó la resolución como un profundo y grave error, y que este tipo de decisiones habla de la visión extremista que tiene el Municipio.

Por su parte, el exconcejal de Valparaíso y parte de la comunidad judía de la zona, Iván Vuskovic, criticó la medida, ya que, en sus palabras, le quita la posibilidad a las personas de acceder a la cultura.

Hay que trabajar para todas y todos, no sólo para un segmento y esta medida genera confusión y molestia; no deberían haber hecho esto. Estas fueron las palabras de la ex concejala de la ciudad jardín, Laura Gianicci.

Desde el municipio viñamarino desmintieron motivaciones antisemitas, argumentando que la solicitud para ocupar el Teatro Municipal y el Palacio Vergara no se hizo con la anticipación requerida, y por eso fue declinado el uso de las dependencias.