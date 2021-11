La Municipalidad de Viña del Mar negó haberse opuesto a la realización del Festival Puerto Ideas por una “motivación antisemita”, tras las acusaciones del gerente a cargo del festival que lo produce.

Según dijo el representante, la negativa se habría basado en que el festival es financiado en parte por la Embajada de Israel, un hecho que también fue condenado por parte de la comunidad judía.

Fue mediante un comunicado que la Municipalidad de Viña del Mar optó por referirse a los hechos denunciados por parte de la Fundación Puerto de Ideas, en relación a la oposición por del municipio a la realización de actividades de este festival en la comuna.

En el documento, el municipio alude a que el Teatro Municipal y el Palacio Vergara, lugares donde la iniciativa cultural esperaba realizar parte de sus charlas, no habían sido recepcionados, y que las fechas de la actividad no congeniaban con otros eventos programados por esta misma institución.

Consultado por Radio Bío Bío de Valparaíso, desde la fundación insistieron en que “les parece peligroso para la cultura de Chile” que se niegue la realización de estas actividades a raíz de su financiamiento, parcialmente vinculado a la Embajada de Israel.

Esto a propósito de una declaración entregada a El Mercurio por el gerente de Puerto de Ideas, Sergio Silva, quien señaló a la jefa del gabinete viñamarino, Camila Brito, como quien dio este argumento, que calificó de “profundamente antisemita”.

Óscar Kleinkopf, miembro de la comunidad judía en Chile y presidente del Consejo Chileno-Israelí, concuerda con que de ser así, se trató de una motivación antidemocrática y racista.

Asimismo, Daniela Guzmán, representante del mundo de la cultura y de las ciencias y presidenta de la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile, rescató la importancia de Puerto de Ideas y valoró su intención de expandirse más allá de la ciudad puerto.

Según señalaron desde el municipio, se “está haciendo un riguroso trabajo para devolver las Culturas a la comuna”, así como “generar instancias positivas para el desarrollo progresivo de los viñamarinos”. Precisamente el objetivo que señalaba la Fundación Puerto de Ideas, cuando decidió acercar parte de sus actividades al público de otras comunas de la región.

El comunicado completo del municipio está disponible a continuación:

El Festival Puerto Ideas de la ciudad de Valparaíso, se comunicó en cuatro oportunidades con diferentes unidades del municipio para realizar una charla para 50 personas en inmueble municipal, siendo estos el Teatro Municipal y el Palacio Vergara. En las cuatro oportunidades se les explicó que los inmuebles no estaban recepcionados y que no era posible realizar esa actividad, dos edificios que no están aún recibiendo eventos.

En segundo lugar, las fechas de esta charla, no congeniaban con las actividades programadas por el equipo interdisciplinario de eventos, organizados desde hace meses, con permisos aprobados y espacios solicitados por la comunidad viñamarina y organizaciones de carácter privado.

Estamos haciendo un riguroso trabajo para devolver las Culturas a la comuna, para generar instancias positivas para el desarrollo progresivo de las personas que viven en Viña del Mar y los turistas que nos visitan, esa será siempre nuestra primera prioridad. Con todo, el trabajo realizado debe ser en un marco serio, profesional y ajustado a derecho, estándar que dicha organización no pudo alcanzar para trabajar junto a esta administración.

Municipalidad Viña del Mar