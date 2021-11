La región de Valparaíso tiene un déficit de agua caída que supera el 70% en promedio. Información que se dio a conocer en un balance hídrico, con los índices de agua caída, acumulación de embalses y nieve en la cordillera.

Por otro lado, la nieve acumulada en la estación de Portillo arroja una disminución de más del 98%, respecto a un año normal, un dato preocupante de cara a los posibles deshielos en la temporada estival.

En relación a la acumulación de agua en los embalses, Los Aromos alcanza prácticamente un 60% de volumen embalsado, estando muy cerca de la meta de 22 millones de metros cúbicos al 20 de noviembre, nivel de seguridad para contar con el respaldo suficiente durante la próxima temporada.

En este contexto, Alejandro Salas, gerente regional de Esval, llamó a los usuarios a tener un uso racional y austero del recurso hídrico de la zona.

“En este sentido, no solo no somos nosotros los llamados a ser los responsables de garantizar el consumo, sino que también hay una segunda fase y no menos importante que la primera y que es que los usuarios y quienes consumimos agua potable tengamos un uso racional y un uso austero para poder mantener la continuidad y poder seguir poniendo de este vital elemento en nuestra vida”, sostuvo.

Frente al llamado de la sanitaria, expertos en materia hídrica explicaron que el uso domestico del agua, corresponde a una cantidad mínima si se compara con el uso agrícola.

Maria Christina Fragkov, científica medioambiental y Profesora Asistente en el departamento de Geografía de la Universidad de Chile, detalló que el uso domestico solo alcanza un 10% del consumo total.

“El consumo domestico es lo que menos afecta digamos, no del consumo total. A grandes rasgos en el país y a nivel global el consumo hídrico corresponde un 70% a la agricultura; un 20% a usos industriales, que incluyen la generación energía, la minería, etcétera; y un 10% al sector doméstico”, detalló.

Sin embargo, la crítica situación de sequía se refleja en el estado del Lago Peñuelas, que tiene apenas un 0,4% de su capacidad y se encuentra virtualmente seco.