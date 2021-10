Trece niños y cuatro adultos de la Escuela Básica La Chocota en la localidad de Ventanas de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, debieron ser trasladados hasta un recinto asistencial por sufrir fuertes dolores de cabeza la tarde de este miércoles.

Sumado a lo anterior, y de acuerdo a información recabada por Radio Bío Bío, presentaron otros síntomas asociados a una posible intoxicación.

No obstante, al llegar Bomberos hasta el lugar para auxiliar a los afectados, indicaron que no se superaron las normas ambientales permitidas, por lo que no se trataría de una intoxicación de CO2.

Eventos pasados

Fue en agosto de 2018 cuando en la zona se generó una masiva intoxicación debido a la presencia de dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno en el aire, lo que provocó irritaciones, náuseas, mareos, vómitos y dolores de cabeza en personas de todas las edades.

A tres años del hecho, agrupaciones de la zona y el propio alcalde cuestionaron en ese entonces la falta de soluciones reales para el territorio.