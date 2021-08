Fue por medio de redes sociales en donde se viralizó el relato de una joven que denunció ser víctima de abuso sexual en la comuna de Catemu, específicamente en el sector de San Carlos.

La mujer, por medio de un vídeo, contó que en horas de la tarde de la semana pasada, salió de su trabajo y comenzó a caminar hacia un paradero para tomar locomoción a su domicilio.

En el camino, un hombre le hizo señas para que la joven se acercara, pensando en que esta persona necesitaba algún tipo de ayuda, la mujer caminó hasta acercarse a su futuro agresor.

En ese momento, la persona se abalanzó sobre la mujer para intentar realizarle tocaciones. En sus esfuerzos por evitar esta situación, la victima se cruzó el bolso que llevaba consigo y comenzó a pedir auxilio, pero pocas personas respondieron al llamado, acusó.

Solo fue una mujer que iba pasando por auto en dicho lugar, la que observó esta situación e intentó ayudar a la joven. Pero pese a sus esfuerzos, el hombre también la agredió a ella, agarrando su cuello e intentando tocar su cuerpo.

Javiera, la víctima de esta agresión, lamentó que pocas personas se acercaran para poder evitar esta acción.

“El tipo no paraba, me tomó, me tiró al suelo, el tipo se tiró sobre mí, me empezó a tirar la ropa. Yo gritaba que por favor alguien me ayudara, y no paraba nadie”, dijo la mujer.

Quién pudo ver toda esta situación e intentó detener la violenta acción del hombre fue Bastián, un camionero que iba transitando por esta zona. Él relató parte de lo que fue esta escena: “Un tipo se abalanza en contra de una niña. Yo en ese momento llegando al lugar, me doy cuenta e intento buscar algo con qué salir a defender a esta muchacha, ya que el hombre estaba encima de ella, ya prácticamente…”.

Desde Carabineros señalaron que se realizó un procedimiento por abuso sexual y que el hombre detenido sería de nacionalidad extranjera.

Además, desde la institución también detallaron que esta persona tenia una actitud bastante agresiva y no descartaron que el hombre estuviese bajo efectos de algunas sustancias.