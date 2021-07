El Juzgado de Garantía de La Ligua sentenció a tres de los nueve funcionarios involucrados en delitos de fraude al interior de la Municipalidad de Papudo, a 270 días de prisión efectiva, una multa del 10% del monto defraudado y la suspensión del cargo mientras dure la condena.

Entre las personas condenadas se encuentran el ex administrador municipal y el ex director de administración y finanzas, quienes generaban junto a otros funcionarios, sistemas de trabajos a partir de informes de honorarios por servicios que finalmente no fueron prestados.

Seis de los nueve funcionarios optaron por una salida alternativa de una manera distinta al juicio oral, a través de la suspensión condicional del procedimiento por un año y la devolución total de lo defraudado.

La fiscal Marisel Correa, de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) señaló que los otros tres implicados tienen mayor responsabilidad en estos hechos y generaron la mayor cantidad de informes fraudulentos.

Los ex funcionarios municipales se ponían de acuerdo con otros para contratar como trabajadores a honorarios a personas que cumplían funciones como trabajadores de planta, para poder obtener más dinero de las arcas municipales.

Esta práctica habría sido efectuada entre los años 2011 y 2014, y el fraude al fisco ascendería a más de 94 millones de pesos.