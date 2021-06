Atrapada y bajo el acecho de un grupo de jotes estaba una perra que fue rescatada por un brigadista de Conaf en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en la región de Valparaíso.

Román Valenzuela al ver el inminente peligro de la can no lo pensó dos veces y acudió a su rescate. Para eso, avanzó reptando y con cautela por el inestable terreno hasta llegar a prestarle auxilio.

El hombre, que es de la brigada forestal Palma 8, espantó a las aves y logró retirar a la perra, quien pese a sus múltiples esfuerzos no lograba salir del fango.

Posteriormente, junto a sus compañeros, la guiaron hasta un punto seguro dentro del entorno protegido, donde le entregaron los cuidados básicos.

“Llegué gateando y pecho a tierra, porque si no me enterraba. Las aves, al verme, se alejaron. Ahí me pude acercar al animal para darle contención, cariño y finalmente liberarlo”, detalló el brigadista.

Tras comprobar que la perrita se encontraba en buenas condiciones de salud, voluntarios la trasladaron hasta la Sexta Compañía de Bomberos de Valparaíso, donde se mantuvo por un breve período, ya que sus propietarios lograron identificarla y se la llevaron de regreso a su hogar.

Para el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Munita, lo realizado por este brigadista y sus compañeros es “una clara demostración de la vocación de servicio de nuestros brigadistas, guardaparques y funcionarias y funcionarios de la Corporación, quienes se entregan por entero para proteger nuestros recursos naturales, pero también los bienes y las personas y, en este caso, a este animal doméstico”.

El rescate se registró el domingo pasado, cuando Valenzuela se retiraba tras trabajar en un incendio forestal que se registraba dentro de la reserva.