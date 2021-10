El jefe de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital de Iquique, Roberto Gálvez, indicó que el centro de salud se encuentra al límite de la ocupación UCI. En ese sentido, explicó que todos los pacientes covid-19 en estas condiciones no se encuentran vacunados.

“Seguimos con una ocupación casi del 100%, con una sola cama disponible el día de hoy. Esta situación está ocurriendo hace dos o tres semanas, y es porque hemos tenido que disminuir camas”, señaló en entrevista con Radio Bío Bío.

Gálvez afirmó que en algún momento llegaron a tener más de 60 camas de cuidados intensivos, pero actualmente hay 24 UCI y 12 intermedias.

“La disminución no debería haber sido tan brusca, porque no sólo tenemos la pandemia de covid, sino también pacientes que se complican porque no se operaron”, dijo el experto.

Asimismo, informó que “la UCI, que dos o tres semanas tenía 2 pacientes covid, ahora ya tenemos 6. Se proyecta que en noviembre o primera semana de diciembre ya tengamos por lo menos 10 o 15 más, así que estamos bastante complicados”.

De los 6 pacientes que se encuentran en estas condiciones en el Hospital de Iquique, ninguno está vacunado contra el covid-19.

Por otra parte, Roberto Gálvez hizo referencia a la situación migratoria que se vive en Iquique, asegurando que la ciudad vive una realidad distinta a la de otras localidades.

“Permanentemente, por lo menos 10 pacientes de nuestra Unidad de Cuidados Intensivos son extranjeros. Por algún motivo de salud, ya que embarazo complicado o enfermedades no controladas, nos llegan a la UCI”, aseveró.

