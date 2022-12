Unas cabañas de lujo fueron demolidas en el sector de Matanzas, en la comuna de Navidad, debido a que estaban instaladas de manera ilegal en las orillas del humedal y playa de Pupuya.

Se trató de un mediático procedimiento realizado la mañana de este martes, y que fue transmitido en directo por algunos matinales, como Mucho Gusto de Mega.

Según se indicó, las construcciones estaban instaladas en una zona de protección ambiental, por lo que la Municipalidad de Navidad ordenó su demolición con maquinaria pesada.

Al respecto, el dueño de las cabañas, Julio Munizaga, mostró su descontento con la resolución judicial que se cumplió junto a personal de Carabineros.

“Yo tengo comprado todo lo que tiene a la vista, 600 metros de playa tengo yo aquí”, señaló el hombre, agregando que “es molesto esto porque ya llevo años con esta situación y yo creo que sí se puede construir”.

“Nosotros hicimos una presentación al seremi de Vivienda de la Sexta Región. Estamos a la espera de que el seremi se pronuncie respecto a esto. Aquí no hay mucha ayuda en la municipalidad de Navidad”, alegó.

De acuerdo a su versión, un director de Obra del municipio les habría indicado que podían construir en el lugar, asegurando incluso que cuenta con un permiso de construcción.

“Un director de obra me dijo que sí podía construir y después de dos años hice el proyecto, fui nuevamente a pedir otro certificado y me dijeron que sí. Es más, me dieron un permiso de construcción y tengo el permiso”, relató.

“Después, cuando fui a pedir el permiso de construcción para las cabañas, yo había empezado a construir, previo a que me dieran el permiso de construcción y había otro director de obra que me dijo que no. Los directores de obra anteriores se habían equivocado en darme esos certificados y yo tenía todo perdido”, se lamentó.

Funcionario municipal de Navidad por cabañas demolidas: “Contraloría nos está presionando”

Mientras, desde la Dirección de Obras Municipales indicaron que Contraloría los habría estado presionando para demoler las construcciones en una zona prohibida.

“Tenemos una orden de demolición debido al decreto 218 del año 2020. Por lo tanto, Contraloría nos está presionando que tenemos que realizar la demolición”, dijo Patricio Reyes, uno de los funcionarios municipales.

“Construyeron en zona P1, no es permitido. Es una orden de protección de borde costero. Tenemos que resguardar la fauna marina y toda la protección del borde costero”, advirtió.

Reyes además señaló que las cabañas están construidas sin permiso de edificación, algo que le dejaron en claro a Munizaga.

“Nosotros ya tuvimos conversaciones con don Julio en reiteradas ocasiones. Se le dio la oportunidad de que pudiera retirar las cabañas y él no lo quiso hacer. Por un tema de orgullo dijo y por un tema de que no se puede ver sobrepasado por nosotros”, acusó.

“La ley es una sola para todos nosotros y tenemos que respetarla. Tenemos que proteger nuestro borde y humedal”, insistió.