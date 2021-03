Un nuevo capítulo del denominado Caso Led se dio a conocer durante esta jornada. El juez imputado por corrupción decidió romper el silencio y entregó su versión de los hechos.

10 meses tras las rejas cumplió Marcelo Campos Henríquez, imputado por los delitos de cohecho y violación de secreto, en relación a los 37 millones de pesos recibidos de parte del dueño de la empresa Itelecom Holding SPA, Marcelo Lefort.

Al abogado, que al momento de su detención llevaba un bolso con el dinero que el empresario le había pasado en Santiago, se le apunta por haber intervenido a favor de Itelecom en la licitación de la Municipalidad de Chillán, y que fue adjudicada por 4 mil millones de pesos.

Campos desde el año 2013 asesora como abogado al municipio, tal como lo reconoce en su declaración ante el Ministerio Público el pasado 15 de marzo, y aprovechando ese cargo realizó gestiones para que el recambio de luces LED en la comuna fuera contratado con Itelecom.

Al momento de ser formalizado y enviado en prisión preventiva a la cárcel de San Carlos, Marcelo Campos se desempeñaba además como juez de Policía Local de Pemuco, cargo que mantuvo solicitando días de vacaciones y permisos, enterándose la Corte Suprema de esta situación recién en diciembre, cuando ordenó a la Corte de Apelaciones de Chillán iniciar un sumario.

Durante todo este tiempo el abogado se había negado a declarar ante el Ministerio Público y sólo se allanó a la diligencia en febrero pasado, luego que su abogado defensor, Giovanni Gotelli, señalara que habían accedido a la carpeta investigativa y que con los antecedentes contra su cliente, éste estaba disponible para responder las preguntas de la Fiscalía.

Y así ocurrió hace dos semanas, cuando Campos fue trasladado desde su celda hasta la Fiscalía Local de Chillán, donde compareció ante la fiscal regional Nayalet Mansilla, y la persecutora Paulina Valdebenito, a quienes detalló primero su relación con el dueño de Itelecom.

El “contrato” por $37 millones

Según lo atestiguado por Marcelo Campos, los contactos con Marcelo Lefort comenzaron el invierno de 2017 en las Termas de Chillán, donde el empresario le consultó por una fallida licitación realizada por la municipalidad el año anterior.

Los encuentros se reanudaron a principios de 2018, consultando el dueño de Itelecom por el proceso lanzado por el alcalde Sergio Zarzar para el recambio del alumbrado público en la comuna y manifestando sus dudas sobre la transparencia de la licitación.

La oferta entonces al abogado municipal es una asesoría para que velara porque el proceso licitatorio del municipio de Chillán no fuera dirigido y permitiera a Itelecom participar en igualdad de condiciones que otras empresas, trabajo que sería remunerado con los 37 millones de pesos.

“La asesoría a Lefort correspondía a que el catastro saliera y que controlara y frenara a quien pretendiera establecer criterios restrictivos. Cuando hablé con Lefort en el fondo (era) que le sacara una ventaja. Yo le expliqué que no era fácil que una persona lo ayudara a sacar una ventaja, por la forma en que funcionan las comisiones”, aseguró Marcelo Campos a las fiscales.

Con todo, y aunque admite haber tenido conocimiento cabal de la licitación, de todas sus etapas e incluso participar en algunas instancias y coordinar la firma del contrato entre la municipalidad e Itelecom, el imputado termina señalando que la asesoría no le requirió un mayor esfuerzo.

“En el mejor de los casos sólo hinché para que apuraran el catastro (la selección de las empresas postulantes), no tuve que hacer nada más porque Domingo (Díaz, jefe eléctrico del municipio) siempre tuvo en mente una licitación abierta. Me imagino que Lefort pensó que yo había hecho gran cosa. Nunca conversé con nadie, ningún miembro de la Comisión, del Concejo”, añade.

“Ricardo Vallejos se lo contó al alcalde”

De todo el testimonio de Campos, lo más novedoso y lo que seguramente abrirá una arista que obligará a la Fiscalía de Chillán a tener que citar al alcalde chillanejo, Sergio Zarzar, es cuando se le consulta sobre los pagos ofrecidos por Itelecom.

Al respecto, el abogado asegura que los 37 millones de pesos entregados en Santiago eran íntegramente para él, que no tenía que compartirlos con nadie, pero que el mismo Lefort le había señalado que a tres concejales se les había ofrecido 10 millones de pesos para cada uno.

“Cuando yo estaba detenido, don Ricardo Vallejos me indicó de que antes que se hiciera la votación, el concejal Benavente le dijo que (Juan) López y (Víctor) Sepúlveda le habían ofrecido 10 millones de pesos, y Benavente no aceptó. (El concejal) Benavente le contó a Vallejos lo del ofrecimiento en marzo de 2020. No me consta nada de esto, salvo lo que me contó Vallejos. Pero sí Lefort me dijo que le iban a pagar a concejales. Ricardo Vallejos a su vez se lo dijo al alcalde (Zarzar)”, explicó.

Ricardo Vallejos es el exadministrador municipal, también imputado y en prisión preventiva por el delito de cohecho o soborno, y a quien también el Ministerio Público podría solicitar aclarar los antecedentes entregados por Marcelo Campos, a partir de los cuales el emblemático jefe comunal de Renovación Nacional pareciera estar siendo involucrado por primera vez en el llamado caso LED.