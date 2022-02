Una tragedia se desató durante la mañana de ayer en la comuna de Río Verde, específicamente en el cruce llamado Posomby, región de Magallanes. Una mujer murió tras caer al agua desde un ferry abordo de un vehículo.

La alerta se encendió luego que el jeep Suzuki Grand Nomade se precipitara al agua desde el interior de la embarcación, cuando faltaban pocos metros para que arribara a Río Verde.

Esto activó los protocolos respectivos, rescatando a una mujer desde el interior del auto, mientras que una segunda ocupante no pudo ser salvada, falleciendo en el lugar.

Uno de los ocupantes de la barcaza se contactó con Pingüino Radio, narrando lo ocurrido.

“Faltaban unos 15 metros para que llegue la barcaza al otro lado, la tapa casi no se había bajado casi nada, y el vehículo salió disparado y cayó al agua. Por lo que alcanzamos a ver, venían dos personas, yo lo que vi que una señora salió y el caballero quedó dentro del auto atrapado, no hemos podido hacer mucho porque no se cuentan con los medios”, dijo.

Luego se conoció que se trataba de dos mujeres, adoptando el procedimiento la autoridad marítima del sector. Con la ayuda de terceros, se logró retirar el vehículo desde el agua, confirmándose que al interior había una persona de sexo femenino.

Por instrucción de la Fiscalía, un equipo de Labocar de Carabineros y de la SIP de la misma institución se hicieron presentes en el lugar, realizando diversas diligencias.

El capitán de corbeta litoral, Rodrigo Esparza, capitán de Puerto de Punta Arenas, señaló que “la autoridad marítima está realizando una investigación sumaria, la cual será llevada por la Fiscalía Marítima de Punta Arenas“.

El cuerpo de la mujer fallecida fue llevado hasta el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, para que sea sometido a la autopsia respectiva.

La mujer que fue rescatada, en tanto, fue atendida en primera instancia por personal de la Posta Rural de Río Verde, mientras que una ambulancia del SAMU de Punta Arenas se trasladó al sector para continuar con el traslado hasta la capital regional.