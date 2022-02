El profesional que estuvo a cargo de relacionarse con los familiares de la tragedia del Hércules C-130, ocurrida en diciembre de 2019, demandó a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por vulneración de derechos con ocasión de despido. En esa línea, solicita una indemnización que bordea los $49 millones.

El relacionador público –que estuvo 17 años en las filas de la FACh– señala que sufrió daño moral, el que se habría iniciado tras el accidente, cuando le tocó recibir a los familiares de los fallecidos.

Cabe recordar que avión desapareció en las aguas del mar de Drake, el tramo que separa las aguas de Sudamérica con las de la Antártica. En el vuelo viajaban 38 personas —21 pasajeros y 17 tripulantes—, quienes murieron en la tragedia.

“Las escenas dramáticas que se vivieron al interior de la base aérea por parte de los familiares no se pueden describir en palabras, hay que vivirlas. Fui uno más de ellos, fui testigo presencial del dolor de una madre al saber que no volverá a ver a su hijo”, relata en su demanda.

Además, acusa que “la Fuerza Aérea jamás me enseñó a enfrentar este tipo de tragedias. Nunca me ha preparado sicológicamente. Tampoco he recibido apoyo sicológico posterior al accidente”.

El demandante señala que el 2020 habría sufrido acoso laboral y maltrato sicológico por parte de un funcionario del Estado Mayor. Supuestamente, lo trataban con insultos y lo habrían tenido sentado frente a frente durante una hora y media sin justificación. “Sólo quería hacerme sentir que él tenía autoridad sobre mí”, reclama.

Además, lo habrían agredido verbalmente en las ceremonias del 21 de mayo, ya que las sillas no estaban bien dispuestas o no enviaba las invitaciones protocolares.

Según la acción, un alto directivo de la IV Brigada Aérea lo denigró porque era magallánico. Partes de los insultos habrían sido porque “se creen de un país diferente porque viven alejados”, “son unos flojos” o “dejan los animales sueltos y andan en la calle”

El relacionador público se mantuvo con licencia médica por depresión. “No estaba en condiciones psicológicas de poder reintegrarme a la institución producto de los malos tratos recibidos y de enfrentarme a una situación públicamente conocida que era el enfrentar el dolor e impotencia de todos los familiares de funcionarios fallecidos en el Hércules C-130″, dice.

La FACh puso término a su contrato el 22 de noviembre pasado, cuando la licencia seguía vigente. Por ello, el profesional interpuso una demanda laboral en contra de la institución por vulneración de derechos con ocasión de despidos.

Además de solicitar su reincorporación, el demandante reclama una indemnización por $30 millones en daño moral. Asimismo, pide el pago de un monto equivalente a 11 meses de su último sueldo, cifra que equivale a los $18,7 millones.