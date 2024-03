Un nuevo cuestionamiento fue recibido por el concejal Cristian Navarrete, independiente con cupo del Partido Socialista, debido a una denuncia que se presentó en su contra ante el ente contralor.

El documento, al cual tuvo acceso La Radio, pide a Contraloría que se revise un posible incumplimiento de funciones, faltas a la probidad, ley del Lobby y otras materias, como un probable proselitismo político en el marco de su campaña electoral para repostular al cargo en los comicios de este año.

Acusaciones que se dan en el marco de una reunión que el edil publicó en su red social de Facebook y en la que participaron vecinos y dirigentes de Santa Elena y El Cerrillo, instancia que contó con la presencia del director regional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, Sergio Asenjo.

En dicho encuentro se entregó el terreno a la empresa que se adjudicó el diseño de las obras para los sistemas de APR que se llevarán a cabo en ambas localidades.

El denunciante cuestiona que se entregue un sitio con la presencia de solo un concejal de Paillaco sin convocar al municipio, agregando, si corresponde o no, que los funcionarios del MOP coordinen acciones con solo un miembro del Concejo Municipal.

Por otro lado, advierte por un posible proselitismo político por un vínculo entre el director de la DOH de Los Ríos con el Partido Socialista, colectividad a la que pertenece Navarrete y que lo tendría como una de las cartas para repostular al cargo en las elecciones de octubre.

Pero al concejal le ha llovido sobre mojado en los últimos días, porque esta denuncia se suma a una resolución de Contraloría que lo ordena a abstenerse de discutir asuntos relacionados al DAEM de Paillaco tras la contratación de su pareja en dicha repartición municipal.

En conversación con La Radio, Navarrete descartó los hechos descritos en la denuncia, asegurando que los propios vecinos y dirigentes lo invitaron a la reunión.

Es por ello que acusó persecución política en su contra, sin precisar de dónde vendrían estas acusaciones a su juicio.

“En tres días me han hecho tres acusaciones a la Contraloría. Esto es una persecución política, es claramente una persecución política porque la evaluación dentro de la comuna mía es buena y hay otros actores políticos que no tienen una buena evaluación (…) Dos acusaciones en la misma semana me parece extraño.”

Sobre esto se refirió el alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, confirmando que no lo convocaron a la aludida reunión y que este no es un caso aislado, puesto que en muchas ocasiones se realizaron encuentros sin el conocimiento del municipio.

Es así como Carrasco admitió sentirse “menospreciado”, planteando que hay servicios públicos que trabajan con autoridades de un mismo sector político.

Pese a eso, el jefe comunal descartó que exista persecución política contra el concejal Navarrete, haciendo un llamado a ponerse los pantalones ante los cuestionamientos.

“Persecución política es la que tengo yo como alcalde porque te podría mostrar la cantidad de denuncias anónimas que me llegan por semana, que deberían ser cinco o siete en contra nuestra. Yo también podría hablar de persecución política, pero ahí hay que ponerse bien los pantalones y decir ‘si yo me dedico a la función pública, tengo que tener una conducta pro’. Si yo no soy capaz de tener una conducta pro y se mezclan los problemas, mezcla los asuntos con la familia, yo no estoy capacitado para ser político”

La Radio se contactó con el Ministerio de Obras Públicas para conocer su postura ante los cuestionamientos que involucran a la Dirección de Obras Hidráulicas en Los Ríos, respondiendo que se respondió al requerimiento de Contraloría señalando que las visitas a los sectores de Santa Elena y El Cerrillo “obedecieron a lo prescrito en las bases administrativas de los proyectos”.

Desde el organismo agregan que “la convocatoria emanó desde la inspección fiscal de esos proyectos hacia la empresa contratista y los respectivos comités de APR”, las cuales “no requieren invitación de autoridades”, asegurando que los propios comités convocaron al concejal Cristian Navarrete.

Por último, recalcan que el director de la Dirección de Obras Hidráulicas en Los Ríos, Sergio Asenjo, no tuvo relación con la participación del edil, indicando que “se ha actuado siempre con probidad administrativa y los principios rectores de la administración pública”.