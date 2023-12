Un hombre confesó, a través de un video que difundió en redes sociales, haber participado en la muerte de dos perros comunitarios en Valdivia, en la región de Los Ríos.

Se trata del caso de “Caballita” y “Viejito”, canes que desaparecieron del centro de la comuna y luego fueron hallados enterrados en el patio de un gimnasio. La situación generó conmoción en la comunidad y derivó en violentas manifestaciones.

A días de que se cumpla un mes del extravío de los perros, un joven confesó su participación en los hechos. En el registro afirmó que “jamás he dañado a un animal en mi vida, me encantan los animales. He cometido errores como todos, pero no soy una mala”.

Según su relato, era un cliente habitual del Café Palace y afirmó que los canes estaban “fuera de control”, ya que “estaban mordiendo gente constantemente”. Por ello cuestionó la nula tenencia responsable de animales, apuntando sus dardos al municipio.

Previo al 26 de noviembre, aseveró haber visto a uno de los perros mordiendo a una mujer y al intentar calmarlo también lo atacó, mostrando la cicatriz que le quedó en la mano.

Una situación que informó al dueño del local quien, según sus palabras, le confesó que estaba “chato” y que iba a matar a los perros debido a los problemas que le estaban causando.

El joven aseguró que llegaron a un acuerdo para que él buscara un veterinario, con el objetivo de dar la eutanasia a Caballita y Viejito. “Los perros jamás fueron enterrados vivos, en el video que aparecen fueron sedados para luego ser eutanasiado (sic)”, complementó y añadió que fue él quien se consiguió el patio del gimnasio para enterrarlos.

Escucha las declaraciones a continuación:

Para la representante legal de Fundación Uplani, Macarena Silva, la declaración del hombre es lamentable y aseguró que el tema se toma con “liviandad”.

En el video, el hombre también señala que el dueño del Café Palace habría buscado ayuda en el municipio a través de la agrupación “Rescate Animal Valdivia”, sin tener éxito.

Una de las fundadoras de esta organización, Ámbar Matar, señaló que solicitó a la administración comunal retirar a los perros de la calle para llevarlos a un albergue.

Sin embargo, se trata de una solución a largo plazo debido a que en Valdivia no existen este tipo de recintos para ser administrados por las agrupaciones animalistas.

La Radio intentó comunicarse con el protagonista del video, sin que hasta el momento exista una respuesta.

En tanto, desde la Municipalidad de Valdivia señalaron que “Rescate Animal Valdivia tiene contacto permanente con la Clínica Veterinaria del Departamento de Medio Ambiente”. Aseguran que no tendrían registro exacto sobre este caso, ya que constantemente están en conversación con la agrupación para realizar esterilizaciones.