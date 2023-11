Pese a los compromisos de la jefa del DAEM de realizar reparaciones en los baños, los apoderados de la Escuela Municipal Carboneros de Corral acusan que no se han cumplido dichas promesas para mejorar la infraestructura del establecimiento.

Apoderados de la Escuela Municipal Carboneros en Corral acusan compromisos incumplidos de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) para mejorar la infraestructura del establecimiento.

Durante meses, los integrantes de la mencionada comunidad educativa han efectuado reclamos por el mal estado de los baños a los que día a día acuden los menores, por ejemplo, puertas en mal estado, falta de pestillos, inodoros deteriorados y otros desperfectos.

A lo anterior, se suman las múltiples goteras en el techo del gimnasio debido a la voladura de planchas de zinc, lo que moja el suelo donde los menores deben realizar actividad física.

Cabe recordar que, semanas atrás, el 19 de octubre, Radio Bío Bío visitó el establecimiento, situado en la Isla del Rey, evidenciando la molestia de un grupo de apoderados ante la falta de respuestas del DAEM de Corral.

Consultada esa misma jornada, la jefa del DAEM, Liliana Maulén, comprometió que al día siguiente (20 de octubre) se realizarían reparaciones en los baños.

No obstante, pasaron las semanas y lo prometido no se ha cumplido. Así lo expuso el presidente del Centro de Padres, Miguel Benavente, asegurando que se siente engañado. “Nos están mintiendo con cosas que no deberían estar sucediendo en el establecimiento”, aseveró.

Durante las últimas jornadas, La Radio intentó obtener un pronunciamiento del DAEM de Corral sobre esta situación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.

Semanas atrás, luego de que los apoderados expusieran los problemas de infraestructura, la respuesta de dicho organismo fue que las dos licitaciones para efectuar los arreglos no llegaron a buen puerto, una porque el oferente rechazó la obra y otra porque se excedió el presupuesto.

No obstante, más allá de los argumentos administrativos, la comunidad de la Escuela Municipal de Carboneros, el establecimiento rural más grande de Corral, aún espera que se concreten las reparaciones.