La Municipalidad de Valdivia espera alcanzar un acuerdo con la empresa a cargo del estacionamiento subterráneo en la plaza de la República para no concretar el proyecto. Para eso están evaluando una serie de alternativas, como la construcción de un aparcamiento en superficie.

Cada vez más lejos de concretarse está el proyecto de estacionamientos subterráneos bajo la plaza de la República en Valdivia, en la región de Los Ríos.

Esto, porque el municipio presentó una propuesta de estacionamientos en la superficie cerca del centro de la ciudad.

Bastante avanzadas están las conversaciones entre el municipio y la empresa Concesiones Valdivia para llegar a acuerdo y no se construya el estacionamiento en pleno centro de la ciudad, frente al edificio del Gobierno Regional, según dejó entrever la alcaldesa Carla Amtmann.

En conversación con Radio Bio Bio, la jefa comunal confirmó que durante marzo darán a conocer cuál es la opción que esperan concretar a corto plazo.

Desde la campaña, Carla Amtmann ha expresado estar en contra del proyecto, argumentando, entre otras cosas, que no traerá ningún beneficio a la comuna. Por eso, al asumir la administración empezó a dialogar con la empresa a cargo de la iniciativa para buscar en conjunto una alternativa.

De no llegar a un acuerdo, la alcaldesa no descartaba acudir a la justicia para evitar que la obra se ejecute. Acción que aparentemente no será necesaria.