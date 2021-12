5 de los 6 proyectos inmobiliarios que se construyen en la costa de Valdivia deberán ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental, esto tras la determinación la Superintendencia de Medio Ambiente.

Considerando las dimensiones de la intervención, donde se prevé la extracción masiva de agua para el consumo humano; la descarga de aguas grises eventualmente no tratadas, lo que podría derivar en la contaminación de otros cuerpos de agua; sumado a la tala y corte de bosque nativo, es que se determinó exigir que dichos proyectos se sometan a evaluación ambiental y mientras esto no ocurra, no podrán seguir avanzando.

Según el superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, la mayor actividad humana que se proyecta en la zona también fue un factor que les hizo tomar la decisión.

Aunque la Municipalidad de la capital regional de Los Ríos hace varios meses decretó la paralización de los proyectos inmobiliarios, los vecinos de la costa han denunciado que estas obras siguen desarrollándose sin autorización, lo que podría ser sancionado.