En la región de Los Ríos, 2 denuncias en la inspección del trabajo, en lo que va del año, han presentado motoristas de Seguridad Ciudadana de Valdivia en contra de su empleador, la empresa Ainilebu.

Piden que se fiscalice los implementos de protección personal y las jornadas de trabajo.

La información fue confirmada a Radio Bío Bío con la jefa regional de la dirección del trabajo, Loreto Yud, quien explicó que las investigaciones fueron ingresadas en febrero y en julio de este año, manteniéndose esta última en curso.

El presidente de la Comisión de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Valdivia, el concejal Guido Yobanolo, confirmó que solicitará una investigación, luego de recibir reclamos verbales de los motoristas por supuestos incumplimientos de contrato y la inseguridad que estarían sufriendo los trabajadores cuando salen a la calle a prestar sus servicios.

Tras consultar al municipio, la encargada de la unidad de seguridad pública comunal, Paola Salazar, explicó que cuando asumieron la administración, estaba próximo a vencer el contrato con la empresa de seguridad y al no ser entregadas a tiempo las nuevas bases de licitación, se decidió como medida de contingencia evaluar un trato directo, mientras se prepara las bases de una nueva licitación que permita contar con un servicio para el periodo 2021-2023.

Sobre la desvinculación de algunas personas que prestan servicios como motoristas a la empresa Ainilebu, desde el municipio se señaló que lamentan el hecho por las personas que han perdido su fuente laboral. No obstante, recuerdan que la contratación o despido de trabajadores es una materia que depende netamente de la empresa y no del municipio, por lo que no les corresponde referirse al respecto.

Pese a que una representante de la empresa a cargo del servicio de seguridad ciudadana, Ainilebu SPA, se contactó con La Radio, aún no se han pronunciado sobre el tenor de las denuncias.