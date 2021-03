Confirman el inicio de sumarios para los locales comerciales que, desde ahora, no respeten la restricción de cierre a las 20 horas. De acuerdo a lo informado por la seremi de Salud en Los Ríos los 13 recintos en los que se detectó el incumplimiento esta semana se les efectuó una advertencia.

Desde el Gobierno se había informado que la medida, que aplica al comercio mayorista y minorista, estaba vigente desde el sábado pasado para comunas en cuarentena y Transición al menos por el mes de marzo.

La autoridad sanitaria en Los Ríos informó que el miércoles de esta semana se realizó un recorrido verificándose que de 109 locales, 13 se encontraban abiertos al público, incumpliendo la medida, de los cuales 10 correspondían a locales de comidas al paso.

No obstante, el seremi de Salud de Los Ríos, Keith Hood, confirmó que se les realizó una advertencia no iniciándose alguna investigación, aunque indicó que desde ahora cursarán los sumarios correspondientes a quienes no cumplan la medida.

Carlos, Camilo y Joaquín, representantes de un minimarket, una panadería y un local de comida rápida, comentaron la medida.

En tanto, desde la seremi de Salud de Los Ríos aclararon que el servicio de delivery se podrá seguir realizando hasta las 00 horas.