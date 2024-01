Estudiantes acusaron malos tratos por parte de los choferes de microbuses por el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en Osorno, pese a que desde el 2015 se puede utilizar el pase escolar incluso en los meses de verano.

Tanto en la región de los Lagos como en la mencionada comuna, se presentan conflictos durante todo el año.

Entre estos, hay situaciones donde choferes no dan el vuelto completo, lo tiran en la mano, no aceptan billetes o no dan el boleto a los estudiantes que utilizan la TNE; y en verano esta problemática se acrecienta.

Entre los alumnos afectados se encuentra Lidia Ruminot, oriunda de San Pablo, quien reiteró que dos veces en Osorno vivió malas experiencias utilizando su pase escolar.

“Acá en Osorno me ha pasado como dos veces que me han dicho que el pase no sirve durante las vacaciones. Te dan el vuelto de súper mala manera. Y no sólo en las micros de recorridos dentro de Osorno, sino que también en las que van hacia San Pablo”, expuso.

Seremitt reconoce que “no se respeta la tarifa a estudiantes” con Pase Escolar

El seremi de Transportes en Los Lagos, Pablo Joost, asegura que como Ministerio han recibido denuncias en torno a la tarifa rebajada estudiantil.

“Denuncias donde no se respeta la tarifa a estudiantes, donde no hay un trato adecuado por parte de los conductores“, reconoció.

“Al respecto, el Ministerio transfiere recursos a los operadores del transporte público, que de cierta forma mitigan y complementan los ingresos por esta tarifa rebajada, así como también para la tarifa del adulto mayor”, aclaró.

La directora regional de Junaeb en Los Lagos, Adriana Maldonado, recalcó que este es un beneficio de traslado liberado para estudiantes de todas las edades.

Por esto, hizo énfasis en que la tarjeta puede ser empleada las 24 horas del día, los 365 días del año.

“Hacemos un llamado a los transportistas a respetar los derechos que tienen los alumnos de distintas edades”, sostuvo.

Dirigente acusa que “muchos (estudiantes) andan con tarjeta vencida”

El representante legal de la Línea 4 de Osorno y director de conexión norte, Arturo Arriagada, reconoció que a veces hay actitudes no correctas de los choferes por el uso de la TNE.

No obstante, el dirigente aseguró que muchos estudiantes no tienen sus tarjetas vigentes, incluso regularizándolas hasta fin de año.

“Cuando el conductor le pide la identificación, o que le muestre la tarjeta, porque andan muchos con la tarjeta vencida y que no corresponde”, acusó.

“Algunos le ponen el dedo a la foto, y si se la pide el conductor, se enojan. Es un tema que, nosotros como gremio, lo estamos viendo con la Junaeb”, sostuvo.

En ese contexto, añadió que “estamos en reuniones con ellos para ver cómo generar esta sesión, porque el año pasado se descubrieron muchos con los sellos falsificados”.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los estudiantes afectados, así como los choferes en cuestión, a denunciar o reclamar en el sitio www.transportescucha.cl.