Preocupación y miedo ha causado en las personas de Puerto Montt, región de Los Lagos, el constante uso de fuegos artificiales en distintos puntos de la ciudad, casi a diario.

Uno de estos hechos, se registró el pasado miércoles 19 de abril, puesto que con motivo del aniversario 98 del equipo de fútbol “Colo Colo”, se produjo prácticamente un show pirotécnico en diversas partes de Puerto Montt, lo que generó fuertes sonidos durante muchos minutos.

Los estruendos de estos fuegos artificiales despertaron el temor de los vecinos, quienes advirtieron a Radio Bío Bío Puerto Montt sobre lo que ocurrió.

“Comunico que hay fuegos artificiales en el sector Mirasol, aproximadamente se escuchan en el sector Villa Cordillera o Padre Hurtado (…) agradecería que se comunicaran para que Carabineros asistiera al lugar“, detalló.

Así lo corroboró el subcomisario de los Servicios de la Séptima Comisaría de Mirasol, capitán Cristóbal De Paoli, quien indicó que enviaron de inmediato una patrulla a verificar, sin embargo, al llegar no había rastro de los fuegos de artificio y sólo estaban los que celebraban el aniversario de Colo Colo.

“Se envió personal del servicio, constatando que efectivamente se encontraba un grupo de unas 200 personas, todos simpatizantes del club deportivo Colo Colo, realizando cánticos, estibando banderas (…) no pudiendo identificar a los individuos que efectuaron estos lanzamientos de fuegos de artificio“, explicó.

El funcionario policial, dijo que de todas formas, se procedió a realizar patrullajes por el sector, controles de identidad y se hizo la denuncia a la Fiscalía Local por el lanzamiento de fuegos artificiales.

Alcalde de Puerto Montt aseguró que se está buscando una estrategia para abordar el tema

Por su parte, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, aseguró que está recabando más antecedentes y buscando una estrategia para trabajar en el tema.

“Recibí los reportes del equipo de seguridad pública, sobre lo que estaba ocurriendo en sectores como Mirasol, Padre Hurtado, Pablo Segundo y alrededores (…) en ese sentido quedamos en ver una estrategia al respecto (…) en este caso como Puerto Montt está con “Calles Sin Violencia” dentro del programa, queremos consultar al Gobierno Regional cómo serán las bajadas de recursos (…) nosotros vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos”, sostuvo.

Así lo enlazó el jefe comunal puertomontino con el Programa “Calles Sin Violencia”, del cual se enteró por la prensa de su inclusión y aseguró que no lo contactaron.

“De eso no he sabido nada, porque recursos van a llegar, porque para ser franco el tema de que Puerto Montt quedó dentro de las 46 comunas, lo supimos por la prensa, a mi nadie me llamó para esto, por lo que ahora voy a llamar yo para que me digan como será la bajada”, señaló.

Agregó que “entiendo que en los próximos días vendría el Presidente Boric, por lo que espero traiga buenas soluciones en términos de seguridad ciudadana”.

Radio Bío Bío Puerto Montt contactó a la delegada presidencial regional, Giovanna Moreira, para consultar sobre este tema, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Lamentablemente, este tipo de situación se ha convertido en un diario vivir de millones de personas no sólo en Puerto Montt, si no a lo largo de todo el país, puesto que el uso de los fuegos artificiales pasó de ser un símbolo genuino de celebración a uno de narcotráfico.