Manipuladoras de alimentos en Osorno, región de Los Lagos, se han manifestado en distintas comunas de la ciudad, exigiendo a Junaeb el pago de finiquitos pendientes desde 2019 por empresa la Dipralsa.

Esto, debido a que Junaeb contrató a Dipralsa, con el fin de prestar el servicio de alimentación a los establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Sin embargo, cuando el contrato terminó y Junaeb cobró la boleta de garantía, las trabajadoras no recibieron el pago del finiquito, los que a la fecha aún no son saldados.

La presidenta del sindicato Sintramae, Rosita Guzmán, señaló que este miércoles 12 de abril sostuvieron una reunión con representantes de Junaeb nacional vía telemática, donde se expuso la opción de presentar una propuesta y negociar, con objeto de evitar la paralización prevista para el próximo 20 de abril.

“Tuvimos una reunión con la Junaeb nacional, en la cual se nos dice que Junaeb tuvo conversaciones con el consejo del Estado, en el cual están pidiendo una propuesta. Estamos a la espera y atentas a los próximos días, porque nos vamos a reunir nuevamente“, explicó.

A lo largo del país, hay trabajadoras en igual situación, que recibieron fallos favorables en los Juzgados de Trabajo, por lo que ya han cobrado o acordado el pago de sus finiquitos, pero este no es el caso de Osorno.

Hay trabajadoras que han fallecido esperando el pago de sus finiquitos

La secretaria del sindicato Sintramae, Teresa Maureira, señaló que incluso hay trabajadoras que han fallecido esperando el pago de sus finiquitos.

“Llevamos 3 años diciéndole a Junaeb que por favor cumpla con los finiquitos de las trabajadoras, no es nuestra responsabilidad que una empresa no cumpla y después se vaya sin pagar los finiquitos. Tenemos trabajadoras que han fallecido esperando (…) obligadamente el país, estas entidades nos obligan a actuar por la fuerza, entonces llegan los paros y eso es algo a lo que no queremos llegar”, expresó.

En el último concejo municipal de Osorno, se acordó entregar respaldo a las demandas de las manipuladoras de alimentos, ya que si bien el pago del finiquito pendiente no les compete, si se verá afectado el normal funcionamiento de los establecimientos municipales si se llega a una paralización.

Alcalde de Osorno entregó su apoyo a las funcionarias a nombre del concejo

El alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, entregó su apoyo a las funcionarias a nombre del concejo, e informó que se oficiaría a Junaeb por la situación de las trabajadoras.

“Sabemos que si esto escala y se llega a una paralización, los únicos perjudicados van a ser nuestros niños. Por eso aprovecho de hacer un llamado a la Junaeb, para que a la brevedad posible este tema se resuelva”, afirmó.

Son cerca de 600 son las manipuladoras afectadas, a quienes se les adeuda un pago de más de un millón de pesos.

Radio Bío Bío Osorno consultó a Junaeb en la región de Los Lagos por esta situación, con el fin de obtener una declaración, lo cual no fue posible. Sin embargo, se indicó que se mantienen reuniones en distintas jornadas para abordar este tema.