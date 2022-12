El volcamiento de una camioneta en Tubildad abrió nuevamente el debate acerca de la falta de mantención de la red de caminos y la necesidad que desde el Ministerio de Obras Públicas se actúe con un plan de solución en Quemchi, región de Los Lagos.

Una materia que en el último tiempo llevó a los alcaldes a reunirse con las autoridades regionales para trabajar en un plan de inversiones.

El concejal quemchino, Javier Ugarte, dijo que desde el municipio se ha solicitado a Vialidad la intervención para tapar estos hoyos y así prevenir accidentes como el acontecido el reciente fin de semana.

“Este que está acá en el sector de Tubildad es justamente el más peligroso de todos porque está justo en una curva. Yo no sé cómo no ha pasado a mayores, no sé qué está esperando la dirección de Vialidad”, manifestó.

Oficio al Ministerio de Obras Públicas

El diputado Alejandro Bernales igual tuvo sus reparos acerca de esta realidad, por lo mismo, ofició al MOP para mejorar la infraestructura caminera del Archipiélago.

“No podemos tener accidentes de este tipo para que el resto de las autoridades abra los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando en torno a la mala mantención de caminos en Chiloé (…)Son una bomba de tiempo para un accidente gravísimo”, lamentó

La conservación de la red de caminos en Chiloé a cargo de empresas globales dispuestas por el MOP llevó a los alcaldes a reunirse en los últimos meses con las autoridades regionales para atender esta problemática.

Desde la Seremi de Obras Públicas, que ha estado en reuniones, esta mañana se espera un pronunciamiento que permita conocer acerca de las estrategias y cómo se comienza a pensar en un plan para reparar los baches en las distintas rutas de Chiloé.