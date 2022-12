Una serie de irregularidades detectó Contraloría tras una auditoría realizada a la ex DAEM de Frutillar, la que dejó de funcionar en enero de 2021. Entre ellas están más de 2.700 millones de pesos sin acreditar y los pagos que recibió la exdirectora.

La Contraloría Regional de Los Lagos emitió un informe que revela cerca de 2 mil 700 millones de pesos sin acreditar por parte del DAEM de Frutillar, que cesó sus funciones el 1 de enero de 2021.

Son exactamente $2.740 millones los que no pudieron ser acreditados a la Superintendencia de Educación y cuyo monto fue cuestionado por el órgano contralor.

Pagos a exdirectora

Pero no es lo único. Se constató que la Municipalidad de Frutillar desembolsó la cifra de $28 millones por un avenimiento con el fin de no llegar a juicio con la ex “directora reemplazante” del DAEM.

También se verificó respecto de dos funcionarias del DAEM, que la base a cálculo para proceder al pago de sus finiquitos, consideraron antecedentes erróneos, produciéndose un pago en exceso por concepto de indemnización de años de servicio por un monto total de $6.737.766, lo cual no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo.

Asimismo se corroboró que el 29 de diciembre de 2020, se pagó en forma anticipada a la exdirectora las remuneraciones correspondientes a los meses de enero y febrero del 2021, la suma total de $6.440.850, por la labor de directora reemplazante, acorde al decreto alcaldicio, en la cual se contrató desde el 1 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2022, pese a que la DAEM de Frutillar funcionó como tal hasta el 31 de diciembre de 2020.

Ante eso, por el pago por concepto de avenimiento a la directora reemplazante, Contraloría confirmó que remitirá los antecedentes a la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Los Lagos, para las acciones que en derecho correspondan.

Recursos sin acreditar

La auditoría también arrojó que los recursos puestos a disposición por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Frutillar, -en su calidad de sostenedor-, y lo informado por la Superintendencia de Educación, al 27 de octubre de 2021, mantenía saldos sin acreditar por la suma de $3.144.513.557.

Se verificó que en las cuentas corrientes administradas por el ex DAEM de Frutillar, al 31 de mayo de 2022, mantenía recursos por un total de $404.126.525, determinándose a esa data una diferencia por la suma de $2.740.387.032, con los recursos informados por la Superintendencia de Educación en la región de Los Lagos.

Consultado al respecto, el alcalde de Frutillar, César Huenuqueo, afirmó que están recopilando antecedentes para comenzar a justificar los fondos, ya que estos hechos ocurrieron en administraciones anteriores.

La Contraloría comenzará un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades. Además, le indicó al municipio a instruir procesos sumarios.

Revisa a continuación la auditoría íntegra de Contraloría: