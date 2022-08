El Presidente de La República, en su visita a Puerto Montt, aseguró que no descartan Estado de Excepción para las regiones de Los Ríos y Los Lagos, pero que no hay que "naturalizarlo", ya que no resuelve el problema de fondo. Sin embargo, aseguró que durante la semana la ministra del Interior, Izkia Siches, informará nuevas noticias para la zona.