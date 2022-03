Filtraciones de viento y agua sumados a la falta de mantención del antiguo edificio llevaron a los padres de los alumnos del establecimiento educacional Villa Chacao de la región de Los Lagos a tomarlo.

La medida de presión que se mantiene de forma invariable tiene como meta principal asegurar un compromiso por parte de la autoridad y que garantice la materialización de obras de conservación.

Una de las apoderadas, Carmen Cárcamo, se refirió a las condiciones en que se encuentra la escuela de esta comunidad.

“No hay una mantención anual que se haya hecho por parte de la corporación ha llevado que haya cierto deterioro a la infraestructura (…)”, señaló Cárcamo.

El secretario general de la Corporación Municipal de Educación, Jorge Uribe, dijo que se mantiene pendiente la licitación de las obras de conservación del recinto por 300 millones de pesos, la cual no se ha formalizado por falta de empresas oferentes.

“Este proyecto no se ha podido ejecutar porque hemos llamado tres veces a licitación y no se ha podido por falta de oferentes. No hemos encontrado empresas constructoras que estén interesadas en ejecutar estos trabajos por diversas razones y evidentemente influye también el tema que atravesamos hoy la pandemia porque hay escasez de mano de obra”, detalló Uribe.

La ocupación de la escuela de Villa Chacao se mantiene por parte de los padres hasta que aparezca un compromiso que asegure el mejoramiento del edificio.

El establecimiento cuenta con una matrícula de 86 alumnos entre kínder y octavo básico.